「佳玲可能已嫁人！很難回來了」　前台大醫曝真正解封關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

7月12日降級、微解封或繼續維持三級警戒，是國民關注的焦點之一。對此，前台大感染科醫師林氏璧認為，「在疫苗的覆蓋率到一定程度之前，我們很難迎來真正的解封的。」他也表示，疫苗覆蓋率可能初步目標要到30-40%。

林氏璧4日在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，很多人在討論7月12日是否能解封？清零應該是一個目標嗎？一定要清零才能走下去嗎？他認為，清零當一個理想化的目標是好的，如果真的能像去年的澳洲和紐西蘭做到清零，他會非常開心，但不是一定要做到清零，「我們才能繼續走下去」。

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▲▼台北夜市微解封，人潮、車潮變多。（圖／記者宋良義攝）



林氏璧表示，清零要付出多大的代價？防疫久了一定會疲乏，經濟和防疫的衝突會出現，「我們要有個認知，進入本土大型感染後，佳玲可能已經嫁人了，很難回來了....只希望她偶而能回娘家一下吧。」

林氏璧說，此外，7月12日和去年6月7日、經過4個潛伏期56天的本土佳玲後的那個解封是完全不一樣的，「我認為這只能叫作降級，從三級降到2.5級、2級等等，一定會維持滿多的防疫措施的。在疫苗的覆蓋率到一定程度之前，我們很難迎來真正的解封的。大家加油！」他指出，目前台灣疫苗覆蓋率破10%，可能初步目標要到30-40%。

指揮中心表示，4日新增37例本土病例（其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為12例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月17日至7月3日，個案分布以台北市18例最多，其次為新北市11例、桃園市及彰化縣各3例、宜蘭縣2例，其中16例為已知感染源、3例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。