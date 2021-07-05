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「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫：因他們忘了4個字

記者陳俊宏／綜合報導

4日新增37例本土，創本波疫情新低，但台北市連3天確診數超越新北市。對此，福部草屯療養院醫師沈政男提到台北市長柯文哲，「歹勢，一定會讓想看阿北初四的人失望，阿北即使初四，台北也不會有事，因為現在是三級警戒，大家不必恐慌。」

沈政男4日在臉書說，柯市長與台北市府團隊要穩住防疫腳步，社區出現染疫率偏高，有可能是染疫背景值本來就高，都是陳舊案例，或者有一個群聚感染正在進行。

沈政男指出，防疫必須遠交近攻，如果社區染疫大都是陳舊案例，只是擔心感染黑數，那就駐點普篩，鼓勵居民出來接受篩檢，抓出黑數；而如果懷疑有一個社區群聚正在進行，那就把染疫者的發病時間與地理位置畫出來，判斷R值是多少，然後進行匡列與隔離，而這時的篩檢，就不是自願性質了，而是必須動用傳染病防治法，針對高風險族群強制篩檢。

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▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢,一早就有許多民眾前來排隊等候篩檢,醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲▼北市府執行「虎林專案」，對虎林街居民PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢,一早就有許多民眾前來排隊等候篩檢,醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

沈政男表示，基本上在三級警戒之下，即使有社區群聚，R值也不會太高，比如幾個批發市場，頂多就是R值約等於1的職場群聚，只要防疫手段一介入，很快就能截斷傳播鏈。

沈政男寫道，台北市當然一直有在做疫調與隔離，而且最高每天隔離3000、4000人，只是必須把這些被隔離者跟發病案例的關係統計出來，看看是否隔離到潛在感染者，或者發病的都是沒被匡列的人？

沈政男認為，精準疫調的精神並非隔離人數多寡，而是必須找出感染源與畫出傳播鏈，才能遏止病毒的下一步傳播；還有，環南市場篩出案例有8分之7是無症狀，不代表台北一般社區裡也有那麼多無症狀黑數，不必自亂陣腳。

▼沈政男表示，阿北即使初四，台北也不會有事。（圖／北市府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊出席防疫記者會。（圖／北市府提供）

「我有沒有說，台北不會有事？環南市場疫情，是不是燒了兩天就沒了？」沈政男提到，指揮官陳時中已經認證「沒有失控」，其實這是因為四個字：三級警戒；很多人一聽到哪裡又哪裡冒出多少案例，就在那邊窮緊張，然後一些別有居心的人就開始大打恐嚇牌，說什麼這個麻煩了！市場群聚很棘手！台北市又要怎樣又怎樣了喔，「歹勢，就是沒有，就因為他們忘了這四個字：三級警戒。」

沈政男說，「歹勢，一定會讓想看阿北初四的人失望，阿北即使初四，台北也不會有事，因為現在是三級警戒，大家不必恐慌。」

►本文獲得沈政男醫師授權。

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