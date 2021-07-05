入境不篩、二篩到三篩　陳時中「猶豫不決」髮夾彎內幕曝光

▲屏東縣遭Delta病毒入侵引爆社區感染後，指揮中心宣布入境旅客一律「三篩」。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

去年國內爆發新冠疫情後，醫界、政界和學界多次疾呼「入境普篩」，阻絕病毒於境外，中央流行疫情指揮中心（指揮中心）指揮官陳時中卻似乎不以為意。直到印度變異株（Delta）在屏東炸開悶雷，5天內政策二度轉彎，改採入境旅客強制普篩政策，且所有採檢陽性者，一律進行病毒株基因定序。專家直言，指揮中心應該立即著手建立「基因定序國家隊」，提升搜查社區「伏兵」效能，面對全球變異株盛行的新戰場，不致又慌了手腳。

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▲桃園機場工作人員發給旅客居家型快篩試劑，供旅客隔離第10至12天採檢。（圖／CTWANT提供）

一名綠營黨政人士透露，指揮中心從堅持入境不普篩、高風險國家兩篩，「演化」到入境旅客一律三篩，事涉指揮中心內專家小組學派的爭辯、鬥爭和輿論壓力，更與逐漸形成的「解封氣壓」有關，「再不順應民意，執政黨恐怕承受不起民怨炸鍋。」

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該人士進一步表示，陳時中十分依賴專家小組意見，指揮中心內部卻有「一掛」的思維，還停留在去年ＰＣＲ量能不足、入境全面普篩會造成衝擊，因而堅持只針對巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等「七大高風險國家」進行檢篩因應，因此陳時中才會猶豫不決而「朝令夕改」。

事實上，五月中旬啟動三級警戒後，朝野就輪番質疑邊境管制不夠嚴謹，近期執政黨立委許智傑更以床頭詩喊話「入境普篩ＰＣＲ，對付強敵Delta」，桃園市長鄭文燦和高雄市長陳其邁也都主張入境兩篩，可見執政黨民代早已察覺到「入境」就是破口！

▲新北市長侯友宜去年至今數次呼籲「入境普篩」，日前他三度感謝中央終於接受建議。（圖／CTWANT提供）

其實，「入境普篩」至少已吵了一整年。去年八月和十二月，防疫作為屢次超前的新北市長侯友宜更兩度疾呼入境普篩，但即使喊破喉嚨，甚至串連國民黨執政縣市聯袂建言，卻總被陳時中以「普篩將多花八億元」、「恐會造成醫療崩潰」及「偽陽性高」等為由拒絕採納。

國際公認Delta病毒的傳染力比英國變異株（Alpha）增加四○％至六○％，根據七月一日外交部領事事務局公布的「世界各國因應COVID-19疫情相關措施一覽表」顯示，包括馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、新加坡等國家，全部採行入境普篩措施，其中新加坡最為嚴格，從入境到解除隔離共需採檢五次。

▲新加坡憑藉打疫苗及定期病毒檢測，防止移工宿舍再爆疫情。圖為移工在宿舍接種疫苗。（圖／CTWANT提供）

「若非發生Delta社區群聚感染，陳時中根本聽不進民間的聲音！」中華民國防疫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢激動地說，近期入境人數每日平均約一千多人，在機場設置ＰＣＲ篩檢站，從篩檢到結果出爐只需要兩小時，但一年來指揮中心卻頻頻找藉口虛應故事，遲遲沒有魄力執行，導致邊防鬆散讓病毒乘隙而入。

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