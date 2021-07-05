中正區1天內暴增7例！柯文哲下站前往南機場　比照虎林模式做社區普篩

▲北市府啟動虎林專案，於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢，截至4日晚上8時統計，北市已完成4143人篩檢，且收到1657份PCR報告，1人陽性，至於5日篩檢的號碼牌則發出564張。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台灣新冠肺炎疫情自5月延燒至今，台北市長柯文哲當時率先啟動，在萬華區設立多座快篩站進行防堵，有鑒於台北市確診數字下降，北市府開始轉為精準疫調模式，並於虎林街4日進行首次社區型大規模PCR篩檢。而面對中正區確診數上升，外傳與某國宅確診案有關，柯文哲4日也坦言，本週要去中正區，依照虎林街模式做社區普篩。

台北市政府4日下午3時30分召開防疫記者會，由柯文哲公布12行政區確診數字，只見6月27日至7月3日這一週，萬華從3日公布的7例，到了4日增加至14例；而中正區3日為6例，4日增加至13例；中山區3日為8例，4日增加至12例。

柯文哲4日提及，先前北投區有發現確診上升趨勢，是兩個家戶內感染；同樣的，也有發現中正區確診比上週有上升趨勢，已經有做完完整疫調，也發現熱區，所以會去中正區依照虎林街模式做社區普篩。





▲中正某社區管理委員會公告，社區有多人確診，已列為熱區，里長建議擴大篩檢，呼籲住戶踴躍報名。（圖／鍾小平提供）

就在中正區確診數上升同時，臨近南機場社區的中正某國宅於3日張貼公告，上面寫著「鑑於疫情嚴峻，我社區已有多人確診，並有增加趨勢，已列為熱區，里長強烈建議要擴大篩檢。為解除隱患，除加強清潔消毒外，將於社區中庭辦理篩檢，請住戶踴躍報名。」上方報名日期為7月5日至7日，採取電話報名機制，時間分為2梯次，分別為上午9時至中午12時，以及下午2時至晚上6時。

台北市議員鍾小平4日稱，此案超過10個人以上確診，且也拖了很久，希望北市府能趕快處理、匡列、原地設篩檢站，目前總幹事正在造冊給北市府；該國宅與北農、環南兜在一起，恐怕成為市場第二個傳播鏈。

該國宅總幹事表示，這週有收到里長訊息，對方稱六日有確診，且有上升趨勢、越來越多，所以里長希望他們能擴大篩檢，降低隱患，配合里長動作，現在先做篩檢登記，希望能盡快列入篩檢，把社區隱患揪出來。

針對中正某國宅爆發確診，是不是就是北市6月27日至7月3日這一週確診數上升原因？台北市政府並未證實，僅說仍在多方面評估，需要各局處到位才能正式對外公布。

不過據了解，北市府已悄悄派員，將於5日上午進行場勘，可望如同柯文哲所言，本週進行北市第二次的社區規模普篩。

▼台北市長柯文哲出席防疫記者會，公布12行政區確診數字，只見6月27日至7月3日中正區確診數高達13，位居第二名。（圖／北市府提供）