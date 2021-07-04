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兄弟檔美國返台哥哥先確診　弟居隔後「陰轉陽」宜蘭足跡曝

▲▼美返台2採陰轉陽的案15110，足跡曝。（圖／宜縣府提供，下同）

▲美返台2採陰轉陽的案15110，足跡曝。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭連8天零確診4日中斷，新增2例，累計98例，其中案15110是美返台男子2採陰轉陽案例，他Ct值33，並在7/2到過中國信託羅東分行、健保署宜蘭辦公室、小七宜縣府店等地。

宜蘭衛生局表示，4日新增之一的案15110，是1名20多歲的男性，是案12924號的弟弟。兄弟兩人曾於3月至美國從事餐飲業，哥哥4月染疫確診，當時弟弟也有類似症狀，惟採檢是陰性。兄弟倆5月17日持有3日內陰性檢驗報告回國，在台北防疫旅館檢疫後，再回到宜蘭家裡居家隔離。

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當時哥哥再去醫院採檢，結果為陽性而確診，弟弟就被匡列為居家隔離對象，進一步接受14天的居家隔離及7天的自主健康管理。

案15110居家隔離時採檢是陰性，14天之後居家隔離期滿採檢也是陰性。為了防堵病毒，宜蘭縣衛生局要求居家隔離的個案於自主健康管理期滿時，須再做一次採檢，案15110再次採檢結果是陽性而確診，CT值33。

案15110號疫調足跡如下：

7/2
15:10~15:30中國信託商業銀行羅東分行（羅東鎮興東南路232號）

16:00~16:15中央健康保險署臺北業務組宜蘭聯絡辦公室（羅東鎮站前北路11號）

17:10~17:15 7-11縣府門市（宜蘭市中山路一段366-368號）

▲▼美返台2採陰轉陽的案15110，足跡曝。（圖／宜縣府提供，下同）

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