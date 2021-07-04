旗山肉品市場遭爆「好心肝」翻版　農業局搬出接種人數打臉回擊

▲高雄市政府副秘書長郭添貴（紅衣）跟農業局張清榮局長（圖中）前往了解 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

在北農傳出群聚感染後，高雄市政府上月底針對批發市場進行接種疫苗，但鳳山肉品市場旗山分場卻被網友爆料表示：「傳出造冊名單不實，有員工指出，肉品市場外圍賣豬肉、蔥油餅、早餐店的都以臨時工接種，甚至賣豬肉全家都一起去打，被批猶如台北「好心肝」事件翻版」。不過高雄市農業局嚴正駁斥回應：「爆料不實，旗山肉品市場匡列造冊人員均為肉品市場實際工作人員」。

【相關新聞閱讀】打疫苗冒出百位「臨時工」！旗山肉品市場遭爆好心肝翻版

[廣告]請繼續往下閱讀...

鳳山肉品市場旗山分場被爆料，「現在旗山區肉品市場已學習好心肝模式，只要是能有熟識裡面人員均可優先施打」，網友在《爆料公社》指出：「連賣蔥油餅的早餐店的孩子今天也都能開心打疫苗了，一間工廠只有十個人上班！現在變多了一百多名俗稱臨時工的人數」。同為在該市場工作的鍾先生指控，當天去打疫苗時發現現場許多不是肉品市場的人，質問「為何他們能施打？」，平常上班沒看過他們，打疫苗就冒出這麼多人，怒問：「那我們全家大小帶去打就好了」，跟主管反映卻得到「早晚都要打的」。

▲高雄市政府副秘書長郭添貴（紅衣）跟農業局張清榮局長（圖中）前往了解 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於肉品市場的施打名單造冊是由農業局負責，所以高雄市政府副秘書長府郭添貴跟農業局張清榮局長在4日上午前往鳳山肉品市場，瞭解市場造冊情形。後來發出新聞稿表示：「經查旗山肉品第二波造冊人員只有89人，實際施打70餘人，與爆料指稱有一百多人，明顯不符」。

而且爆料者提出三種有問題的業者，經過鳳山農會潘建仲總幹事查證，都是實際屠宰場工作人員共五人，蔥油餅業者也是旗山肉品市場分切場十年剝骨的師傅，豬肉攤及早餐店業者均為電宰線的工作人員，屠宰線工作皆是清晨工作，白天兼職並非此次造冊重點。所以農業局張清榮局長嚴正駁斥：本次事件與好心肝不同，只是造冊名單認定問題，無特權接種。

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

疫情見不到男友！她跟阿公「借用一下」 女醫建議看護這樣做

快訊／高雄民宅「土石灌入塞爆」母受困子獲救 牆倒客廳秒埋

快訊／高雄民宅遭土石衝入塞爆2人受困！牆倒客廳瞬間「淹沒」

快訊／莫德納湧長輩施打潮 高雄疫苗覆蓋率突破1成：27萬人接種

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」 激戰聲傳遍走廊

投資以太幣1：1回收！日進萬元＋分紅 她做發財夢被驚醒

鳳山某大樓住戶全移檢疫旅館 律師問憑什麼？高雄市搬出法條

獨／直擊保時捷撞護欄！500萬洩「男男情」 他嘆：省3個月油錢