高雄首例施打莫德納「1hr後」猝死！有慢性病史...疫苗專家給建議

▲高雄市一名中風、糖尿病史長者施打莫德納疫苗1小時後猝死。（示意圖，非當事人／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名75歲吳姓男子2日下午到接種站施打莫德納疫苗，接種15分鐘後卻突然休克緊急送醫，醫師表示心跳低下，家屬不忍老父親受折磨，忍痛放棄急救。疫苗專家鍾飲文表示，有慢性病史者，建議病情穩定後再施打疫苗。

吳姓男子的兒子向《ETtoday新聞雲》表示，爸爸打完疫苗過10幾分鐘後，媽媽就突然跑出來告訴他，「爸爸正在急救」，隨後工作人員就將爸爸緊急送往小港醫院，媽媽也跟著上救護車，他開車趕去醫院，到急診室時，爸爸正在插管急救，後來醫師說，爸爸的心跳已經減緩，所以詢問家屬意見，是否要繼續急救。

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吳姓男子表示，如果急救無效的話，那等於是讓爸爸再折磨一次，決定忍痛拔管放棄急救，讓他自然心跳停止。

「打完疫苗1個小時多，我爸就去世了！」吳姓男子說，整起事件來的很突然，全家人都很錯愕，媽媽也很傷心，整件事情已經通報中央，等待衛生局人員給他們回覆。

▲疫苗專家、高醫院長鍾飲文 。（圖／高雄市政府）

疫苗專家、高醫院長鍾飲文表示，這位長輩有中風、糖尿病史，已通報中央分析查驗，後續會再釐清是否是全國第一例，但根據報導，台南也有一例，要提醒所有市民，「有慢性病病史，要等病情穩定後再施打。」

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