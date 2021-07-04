快訊／高雄疫苗天使坐地吃飯惹議　接種團隊448字發聲了

記者許宥孺／高雄報導

網路流傳一張高雄市醫護人員坐地板用餐的照片，還指稱衛生局人員說「不准用桌子，否則就開罰群聚」的說法。對此，高榮接種團隊也發出448字聲明，強調並無開罰一事。

▲網傳高雄榮總醫護人員坐在地上吃飯惹議。（圖／民眾提供）

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這張網路流傳的照片的內容是疫苗接種站裡，整排醫護全都坐在地板上，把椅子當桌子來用餐休息，有網友留言：「看到這樣吃飯，真令人心酸，千謝萬謝醫護人員，請保重身體。」

但留言處還有民眾爆料，指稱當天陪同長輩打完疫苗，碰巧是醫護的吃飯時間，「一開始醫護人員的確是坐在椅子上，看起來是等待我們都離開要準備用餐，突然因為穿黑色背心的『長髮馬尾』衛生局人員一直在叫，認真聽才知道她說『不准坐著吃』，然後看她拿出手機拍照錄影說開單群聚」。

▲高雄榮總團隊負責高雄展覽館大型接種站 。（圖／翻攝自高雄榮總臉書）

對此，負責該接種站的高雄榮總接種團隊4日發出聲明表示，「近日針對醫護人員接種站吃飯照引發外不小的爭議，謝謝各位民眾為接種疫苗的醫護人員的關心。其實我們接種團隊每日需在各大地區跑透透，有醫療院所、社區、國小等等，每個接種站環境以及設備皆不相同，有的接種站很悶熱、地點較狹小等等，雖然醫護人員各個都汗流浹背，但不畏辛苦仍自願出征至現場為民眾施打疫苗！」

團隊指出：「我們每天前往的接種站，都由市政府依照各地區域民眾需求安排，政府團隊也隨著接種當天醫療人員遇到的困難，每日滾動修正，並隨即改善接種站的環境及空間規劃，例如有些接種站太悶熱，醫護人員汗流浹背，他們也趕緊放置冷水機幫醫護人員降溫；每日餐點也都由市政府提供，醫護人員的我們都稱讚菜色太豐富，有時候餐點多到放不下只能利用空間上的椅子坐下來吃飯，因為也不想讓民眾等待太久～。我們當然也知道要保持社交距離用餐，並無衞生局人員說要開罰一事。」

▲高雄榮總接種團隊發出聲明，強調沒有衛生局人員說要開罰一事 。（圖／翻攝自高雄榮總臉書）

團隊最後表示，看到民眾為了醫護人員坐在地上吃飯感到心疼，謝謝大家體諒我們醫護人員的辛勞，現在對於大家來說都是艱辛的時段，我們只想趕緊保護好民眾的健康安全，有你們的支持我們一點都不覺得辛苦！

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，疫情三級警戒期間，本來就不能共桌吃飯，拿下口罩恐有飛沫傳染問題，相信醫護人員也很清楚。自疫情以來，醫護人員一直是我們的夥伴，現在需要的是民眾和社會團體對第一線醫護人員、防疫人員多一點支持和鼓勵，部分影射扭曲狀況，對第一線人員是一種打擊，「衛生局要強調，我們一直和第一線醫護站在一起」。

有不具名官員低調表示，醫護人員在第一線那麼辛苦，衛生局不可能對他們開罰，據調查，當時也沒有人說出「要開罰」這種話，只是希望醫護人員不要同桌吃飯，盡量保持距離。

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