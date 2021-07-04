快訊／虎林專案首日已篩3183人！　498份PCR結果出爐「新增1人確診」

▲北市府啟動虎林專案，於永吉國小設立篩檢站，為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市虎林街爆出13戶確診、共30人確診，因此成立「虎林專案」，4日在永吉國小設篩檢站，安排永春市場、虎林街市場攤商及周邊8個里篩檢。台北市政府4日下午公布虎林專案篩檢數，預計篩檢3300人，已篩檢3183人，目前完成498份報告，其中1人PCR陽性。

北市府4日在永吉國小設立篩檢站，柯文哲4日上午約11時左右赴現場視察，預計要做完3300人PCR，聯合醫院副總院長許家禎在現場講解，12時以前送的PCR，結果會在下午5時出來，而下午3時30分以前送的，則會在晚上9時出爐。柯文哲強調，這是北市第一次做社區大規模篩檢，後勤補給是最困難的工作。

針對被外界批評北市沒疫調，柯文哲於4日記者會中回應，虎林專案是從6月14日到6月18日出現5戶確診，從法定匡列23人，精準擴大匡列62人，總共匡列85人，這不是一天出現的，是陸陸續續出現。

柯文哲坦言，6月28日忠孝醫院醫務長有跟北市報告，虎林街怪怪的，兩週連續出現案例，但很難去找出到底在哪傳染的，表示虎林街有不明感染源，所以北市6月30日成立專案小組制定計畫，7月2日宣布專案計畫，7月3日做場勘佈置，7月4日執行。

台北市政府4日下午5時20分公布虎林專案最新數據，預計篩檢3300人，已篩檢3183人，篩檢率為96.45％；截至下午5時，498份檢驗報告顯示，1人PCR陽性，陽性率為0.2％，陰性數字為497。

柯文哲說，一開始預計幫8個里篩檢3300人，但他知道想做篩檢的人不只3300人，所以4日先做一輪，5日繼續做，如果4日到現場發現不在名冊內的話，「不要緊，給你號碼牌，明天（5日）排時間繼續做，明天預計作到6點。」倘若人很多的話，也不會撤攤，還是會繼續做下去。