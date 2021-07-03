人命關天百業蕭條！徐榛蔚再為民請命　籲中央同意地方自購疫苗

▲花蓮縣長徐榛蔚再次呼籲中央，人命關天百業蕭條，請儘速同意地方政府自購疫苗。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為讓民眾免於染疫的風險，花蓮縣長徐榛蔚2日再次為民請命，以「人命關天、百業蕭條、盡速授權地方採購疫苗」等三大面向剖析國內疫情困境，呼籲中央政府以人民的生命及生計為重，盡速同意花蓮及各縣市地方政府，可循台積電、鴻海及慈濟模式採購疫苗，守護人民健康安全。

「人命關天！」徐榛蔚表示，國內新冠疫情迄今仍然嚴峻，取得足夠的新冠疫苗更是迫在眉睫、刻不容緩，為守護花蓮鄉親的生命健康權益，花蓮縣政府儘管財政困窘，縣府自掏腰包委託盛弘集團採購65萬劑新冠疫苗，只盼保障花蓮人民的健康，守護鄉親的生命安全。

受到新冠疫情衝擊，全國各行各業自去年來一直苦撐，今年五月國內疫情爆發之後，百工百業更頓時陷入百業蕭條，全國累積確診病例已高達1萬4911例，如今三級警戒已實施一個多月，眾多商家及民眾生計無以為繼，每日每夜都在企盼社會解封的時刻。

徐榛蔚指出，目前中央政府同意授權台積電及鴻海購買疫苗，也願意成立專案協助慈濟購買疫苗，花蓮縣政府委託盛弘集團購買新冠疫苗的文件與台積電、鴻海及慈濟的資料一樣完備，然中央政府對於地方政府送件仍不聞不問，迄今沒有任何回應，縣府對此深感遺憾。

徐榛蔚強調，我國現在仍面臨疫苗不足的嚴峻情形，國家與政府存在的價值在於讓人民安身立命、百姓安居樂業、士農工商百業俱興，然而受到疫情衝擊如今百業蕭條、民不聊生。再次鄭重呼籲中央政府以人民健康及生計為重，盡速授權花蓮縣政府及各縣市地方政府可以循例購買新冠疫苗，讓疫情早日平息、國家發展回歸正軌。

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