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賴香伶要求公車司機列疫苗優先施打對象　「不應對雙北政治考慮」

▲▼台北市公車工會幹部與台灣民眾黨立委賴香伶高呼「公車司機要打疫苗！」口號。（圖／賴香伶辦公室提供）

▲賴香伶要求公車司機列優先施打對象，中央不應對雙北政治考慮。（圖／賴香伶辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，北北基桃計程車司機、貨運司機、外送員2日起開始施打疫苗，卻未納入雙北市區公車司機，引發從業人員質疑標準。對此，台灣民眾黨立委賴香伶3日表示，中央政府不應針對雙北有特殊政治考慮，別讓公車司機成為政治盤算的犧牲品。

賴香伶表示，近日接獲許多公車司機陳情，質疑為何北北基桃計程車、物流司機、外送員列入第7類疫苗施打對象，卻跳過公車司機，中央政府不應針對雙北有特殊政治考慮，別讓公車司機成為政治盤算的犧牲品。

台北市聯營公車企業工會聯合會理事長鄧有明指出，衛生福利部將北北基桃的計程車司機、外送員、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商列為第7類「高風險接種人員專案對象」，卻獨漏雙北的市區公車司機，讓工會相當不滿，「載貨的可以打疫苗，載人的卻不能打」非常不合理。

鄧有明說明，台北市公車商業同業公會、工會聯合會早在5月就將司機造冊完畢，希望列入第7類疫苗施打順序，許多公車司機也寫信給交通部、公路總局陳情，但是公路總局卻指市區公車業務是「地方政府權責」。

鄧有明再指，同樣是交通運輸業的貨運司機、國道客運司機、計程車司機，卻都列入7月2日的公費疫苗接種名單，明顯不利於公車司機。

鄧有明強調，公車司機每天在疫情熱區巡迴載客，卻無法納入防疫，讓司機們非常擔心害怕，在疫情嚴重時，甚至有些公車司機「寧願請假休息」也不願意跑疫情熱區的公車路線。

賴香伶認為，台北市聯營公車工會聯合會5月就已經提出請求，中央卻踢皮球、打太極，不願意將公車司機納入第7類疫苗施打對象，是否有針對雙北有特殊政治考慮，中央政府應出面說明。

賴香伶表示，她已經發函中央流行疫情指揮中心、衛福部及交通部，要求將市區公車司機納入高風險接種對象，一旦公車司機染疫，恐怕影響公車乘客，對公眾相當不利。

賴香伶呼籲，中央政府不要針對雙北有特殊政治考慮，疫苗施打對象不應獨漏公車司機，別讓公車司機成為政治盤算下的犧牲品，中央疫苗施打政策不應盤算特定政治利益。

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