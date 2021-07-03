市場染疫「相當複雜」！柯文哲罕見放軟身段　鬆口要中央支持

▲台北市環南市場出現多起新冠肺炎確診案例，指揮中心與台北市政府聯合設立前進指揮所，執行PCR採檢任務防堵疫情。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市近來疫情又開始延燒，北農、環南市場接連爆出群聚感染，連中央都來協助北市府處理。向來與中央水火不容的台北市長柯文哲，3日在記者會上罕見放軟身段，市場染疫問題相當複雜，該做就做，「我們需要中央支持，需要幫忙會跟他們講，中央跟地方各司其職，需要幫忙的跟對方講，把疫情控制下來」。

柯文哲說，疫情一直在變化，從6月21日開始，短短13天，等於歷經3次大戰，要先做5000多人的快篩，再來1.4萬人的疫苗施打，再來1.1萬多人的PCR檢查。結束後，預計7月8日還要再一次大規模的PCR。

柯文哲表示，遇到問題就用理性科學務實的態度去處理，很多人會期望趕快解封，但相對於世界上其他國家，台北市幾乎沒用強制手段就控制疫情，且把這次市場的疫情扣掉，「台北市到現在都是零星感染」。

柯文哲說，市場染疫問題相當複雜，該做就做，「我們需要中央支持，需要幫忙會跟他們講，中央跟地方各司其職，需要幫忙的跟對方講，把疫情控制下來」。

柯文哲說，而從昨天環南市場的數據來看，觀察41位PCR陽性確診者48小時之後，只有5個需要送醫治療，表示其他人可能是無症狀或僅有輕微病症，雖然此次環南市場篩檢的母群體比較特別，但大部分是年輕力壯的人，讓無症狀感染比例更高。

如何因應解封後的生活？柯文哲3日下午在北市防疫記者會上表示，從醫學上知識來講，既然新冠肺炎主要傳播途徑還是飛沫，所以凡是需要脫下口罩，特別是吃飯交談最危險，所以解封的時候，這種群聚吃飯應該擺最後。

接著，柯文哲表示，他慢慢懂為何台大醫院兒童醫院院長黃立民曾對台灣疫苗策略提出要從「6成打1劑改成3成打2劑」。

他指出，從過去不到2個月時間，第一，無症狀感染者滿多的，特別是在年輕人；第二，死亡數字雖然不少，但90％是60歲以上民眾。所以要有一個策略，當疫苗數量不足，是不是要按照年齡由上往下打，特別是60歲以上的人打兩劑？至於年輕人，扣除慢性病風險，大部分感染也不會怎樣，畢竟現在台灣的統計數據，死亡方面都是90％是60歲以上的人。

柯文哲說，「所以如果把60歲以上打2劑保護住，在這情形下，是不是可以，不要說解封，至少半解封，至少扣掉吃飯還要考慮以外，其他是不是可以放鬆，讓它對整個生計的影響比較少」。

柯文哲總結，這牽涉到疫苗、篩檢、公衛等醫療政策，到底要怎麼決定？這些要再討論看看，不過在討論的時候，還是要建立在本土統計數字上，現在已經看到兩個點很明顯，第一，死亡都是90％是60歲以上的人；第二，年輕人無症狀感染者很多，所以考慮到這兩點，真的要想想看，到底下一步怎麼做。