柯建銘：中央地方合作抗疫才是正辦　否則解封是「空笑夢」

▲台北市環南市場爆發群聚感染，中央與地方宣布共同成立聯合前進指揮所。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘3日表示，國內疫情一波要平、卻一波再起，唯有中央與地方合作才是正辦，各地方政府請放下成見、與中央攜手對抗疫情才是人民之福，否則解封、微解封都是「空笑夢」。

柯建銘指出，台北市環南市場2日傳出41例確診陽性，行政院蘇貞昌立刻指示中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲及經濟部長王美花到現場視察，與台北市長柯文哲共同宣布成立聯合前進指揮所，並由醫福會執行長王必勝擔任指揮官。

柯建銘強調，面對這場疫情，唯有團結才能打贏這一場仗，「病毒才是我們共同的敵人，人民則是我們共同要保護的對象」，陳時中也再一次強調，「病毒就是困難、狡猾，不是嘴巴一句話就停下來。拜託大家，現在是齊心抗疫的時候，好好做，把這波擋好，就贏了。」

柯建銘呼籲，各地方政府請放下成見、與中央攜手對抗疫情才是人民之福，否則解封、微解封都是「空笑夢」，國民黨主席江啟臣操作買疫苗也是如此，只是「再唱一段空笑夢」。

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