防疫旅館大火4死！負責人交保喊冤「我是受害者」：我不是神仙

▲商旅老闆蔡進峰交保後喊冤，他也是受害者。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中、唐詠絮／彰化報導

彰化友喬大樓火警4死22傷，百香果旅店老闆蔡進峰涉嫌過失致死、過失傷害，複訊後100萬元交保。對此，蔡進峰喊冤，他並非神仙，也是受害者之一，明明是依從消防人員的建議，讓房客留在房間，如今陷入這種局面，「這個政府讓我進退兩難」。

彰化友喬大樓6月30日發生嚴重火警，3名百香果商旅防疫旅館的住客、消防員陳志帆不幸身亡，百香果商旅的老闆蔡進峰被依照過失致死、過失傷害等罪帶回，複訊後100萬元交保。

▼商旅老闆蔡進峰表示，事發後有消防員告知，留在辦公室人員是安全的。（圖／ETtoday資料照）



當時傳出消息，大樓火警鈴大響，工作人員以「警鈴測試」為由，廣播要求房客待在屋內，瞬間引起撻伐聲浪。

對此，蔡進峰3日下午喊冤，同時還原現場狀況，起火地點位在2樓，2樓有所有權人、管理員，是否也要對這些人究責，他也持續配合主管機關進行疫調、製作筆錄。

▼蔡進峰配合調查、救災，多日沒有換衣服。（圖／記者唐詠絮攝）



蔡進峰坦言，他並非神仙，沒辦法掌握天災，但事發以後，有消防員告訴他「留在辦公室人員是安全的，否則濃煙密布，死傷會更大」，因此才會廣播，通知「警鈴測試」，他也是受害者。

火警發生的當下，蔡進峰身為負責人，拿起滅火器，與工作人員分頭進行滅火工作，後來發現濃煙密布，也立刻到一樓，帶著消防員上樓救人，「這樣我錯了嗎？這個政府讓我進退兩難。」

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