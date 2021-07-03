好消息！中市美麗殿社區快篩結果出爐　1853人全陰性

▲盧秀燕感謝台中醫護連日努力，讓台中疫情得以穩定控制。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市2日新增2本土確診個案，市府立刻成立前進指揮所，在北區美麗點社區、東區十甲望市場設快篩站，到3日中午為止共篩檢1853人，全數陰性。另外，台中目前累計194例本土，170例已康復出院達88%。市長盧秀燕表示，台中醫護照護十分努力，感謝所有醫護守護市民健康。

盧秀燕今天下午在疫情記者會中強調「阻斷傳播鏈，寧嚴勿鬆！」，她表示，昨日掌握確診者相關足跡後，市府便火速設立前進指揮所，在美麗殿社區、十甲旺市場設立快篩站。兩站昨日共篩驗1542人，其中十甲旺市場昨日篩驗444人全陰性，危機暫時解除。美麗殿社區昨日篩驗1098人全陰性，今日持續篩驗工作，截至今日中午共篩驗311人，也皆為陰性。

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盧秀燕說，昨日到今日中午，美麗殿社區、十甲旺市場快篩站累計篩驗1853人，全數陰性，但市府仍不敢掉以輕心，將持續觀察；她今早也親自前往美麗殿社區及俾士麥金邸兩社區，呼籲民眾持續做好防疫工作，保持社交距離、出門戴口罩、勤洗手。

此外，台中市全市65處快打站今日開始施打莫德納疫苗，盧秀燕今早也到東區進德國小快打站視察。她表示，感謝相關單位妥善的規劃，加上民眾很守秩序，現場狀況良好。統計至今天中午12點止，共接種1萬4407人，其中75歲以上長者有1萬168人、65歲以上原住民有168人、長照機構人員及個案有2906人，其他1至6類有1165人，快打站將繼續進行疫苗施打作業。

衛生局長曾梓展說，中央撥配台中6萬2300劑莫德納疫苗，7月1日已開放孕婦施打，截至昨日孕婦已接種2004人。今日到7月5日，有632位孕婦再預約施打疫苗，孕婦接種數與預約人數持續上升。他提醒全市約1萬7700位孕婦媽媽，施打疫苗需先跟婦產科醫生做好問診與諮詢，如確定施打，全市特約醫療院所都可預約施打，不限於只能在婦產科診所內施打。

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