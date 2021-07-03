連民宅也能消毒！枋寮2例Delta全鄉清消3天　9159人PCR結果曝

▲印度Delta病毒株，枋寮鄉3日起進行3天大清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮在出現兩例印度Delta病毒株感染案例後，屏東縣政府在鄉境內設立三處篩檢站，更設置前進指揮所，由於篩檢任務將在今(3)日告一段落；縣長潘孟安率縣環局人員與國軍化學兵共120人兵分三路，進行枋寮全鄉的大消毒，務必澈底防堵病毒，讓枋寮鄉親開啟另一階段的防疫生活。

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縣府表示，縣府在枋寮國小、東海國小以及建興國小的三座篩檢站，原訂開設到7月1日，為了達到更高的篩檢率，特別延長到一天到2日才結束，一共有9159人完成篩檢，7104人PCR檢測陰性，另2055人送驗中。

潘孟安縣長表示，雖然篩檢結束，但前進指揮所仍將維持，遷到枋寮高中繼續運作，並在3日起兵分3路連續3天進行環境大清消，「只要民眾願意開門讓工作人員進入，就一定會進入家戶清消，澈底防堵病毒」。

今天枋寮鄉全境大清消，分3大隊，第一大隊: 顏幸苑局長擔任大隊長，負責枋寮村、保生村、中寮村、安樂村、隆山村、新龍村。第二大隊:宋增紅副局長擔任大隊長，負責天時村、人和村、地利村、新開村、內寮村。第三大隊:余東壁技正擔任大隊長， 負責東海村、大庄村、太源村、玉泉村。

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