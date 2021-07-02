環南市場爆群聚！憂712解封恐生變　醫2理由指「不影響」：還是可解

▲環南市場爆41人確診，外界擔憂7/12解封恐受影響。（圖／記者邱中岳攝）

記者張乃文／台北報導

7/12解封倒數，今（2日）台北市環南市場爆出群聚，民眾擔心降級又要落空。有感染科醫師認為，市場狀況與餐廳內用沒有太大關聯，在有打疫苗的狀況下，解封仍可繼續進行。

指揮官陳時中昨透露餐廳、夜市等與餐飲解封指引細節已在規畫，但今記者會上被提問時他坦言：「已經準備得差不多了，不過時機似乎不對。」他說，現在要加快腳步控制疫情，等大家心情比較穩定時再來公布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該不該解封？中國醫藥大學附醫感染科主治醫師王任賢說，各行業的都是「平等的」，不會有哪個行業染疫就特別嚴重，712解封計畫對於如餐飲業內用並無疑慮，「在餐廳內吃飯與市場一點關係都沒有。」他認為，既然市場群聚與其他行業無關，應儘快圍堵疫情並做好市場管理，相信7/12仍可解封。



外界批評台北市府讓市場人員先打疫苗的政策有誤，王任賢則不贊同。他認為，市場不好管理，讓相關人員先接種疫苗，是相當重要的決定。

另外，針對解封計畫，據消息人士透露初步方向，夜市攤商未來可能會以單、雙日區分，也就是各攤位分成單雙日開放隔開的「分流」，民眾本身則不建議「邊走邊吃」。民生需求的餐廳來說，內用基本必須以餐廳大小規劃用餐人數、間隔距離，中間也要放置隔板等。

至於生活類靜態的場館，如：圖書館、電影院，應有機會可以「某程度開放」，但確切情況還是要等指引公布後較為清楚。