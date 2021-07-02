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台東規劃1087名「安心即時上工」人員　首批314人報到

▲▼台東「安心即時上工」人員 首批314人報到上工。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東「安心即時上工」人員 首批314人報到上工。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

因應新冠肺炎疫情衝擊，台東縣政府整合各部門及各鄉鎮700個公部門職缺，爭取中央「安心即時上工計畫」，後續預計將再爭取近400名職缺。縣府社會處表示，首批有314人於1日前往各單位報到上工，其他民眾也將陸續通知，縣府祝福大家都能工作順利。

「安心即時上工計畫」去年縣府向中央爭取700個於公部門就業職缺，經再評估今年因受疫情嚴重影響下許多民眾遭資遣、留停或減班休息，縣府除首波獲核備700名職缺，並爭取原先擔任過即時上工可以再繼續外，6月28日再向中央爭取187個職缺，後續預計將會再爭取200左右職缺，台東縣預計第一波規劃將有1087名安心即時上工人力至各公部門上工。

▲▼台東「安心即時上工」人員 首批314人報到上工。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴表示，因應此次疫情，中央各部會推出許多方案，針對勞工部份，包含減班休息─充電再出發訓練計畫及安心就業計畫協助。在非自願性離職這部份，勞動部提供失業給付協助勞工朋友渡過難關，台東縣政府加碼推出「民眾失業暨生活困難補助計畫」，該計畫是針對本縣受疫情影響遭僱主資遣之非自願失業勞工，就業保險未滿一年，無法申請失業給付者，將每人每月補助14400元，最高補助2個月。

後續勞動部又規劃加碼針對部份工時投保薪資基本工資24000以下一萬元紓困補助，現也正核正規劃投保薪資24000以上的紓困補助方案，饒縣長再次強調將會積極努力向中央爭取，讓縣民朋友可以順利渡過此次疫情。

▲▼台東「安心即時上工」人員 首批314人報到上工。（圖／台東縣政府提供，下同）

社會處指出，自6月18日民眾登記以來，登記民眾相當踴躍數量非常多，縣府社會處一一向登記民眾聯繫安排上工，7月1日首批上工人員共計314人，其他民眾也將陸續通知上工。

29歲的小婷在富野飯店工作11年，工作期間非常勤奮及努力，也曾希望能在富野一直工作到退休，不過，疫情發生後，自己開始待業在家中，家庭生計嚴重受到影響，小婷說，幸好縣府推出「安心即時上工計畫」，對她及家庭而言真的是即時雨。另外一名安心即時上工的勞工阿美，也是在知名飯店擔任房務及清潔，家中也有孩子需扶養照顧，正苦無紓困補助可領，家裡開銷捉襟見肘，她也非常感謝縣府這個計畫，雖然每月僅12800元，但多少也可以補貼一些家用。

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關鍵字：

第一波安心即時上工首批報到上工新冠疫情疫情社區感染

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