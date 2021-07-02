被Delta嚇到！屏東莫德納施打現人潮　長輩補打「改列7／6後接種」

▲屏東疫苗施打站出現人潮 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受屏東疫情升溫及天氣晴朗影響，今(2)日上午各疫苗施打站湧入人潮，尤其是72歲以上，已經超過施打時間的長者都在一早就準備「候位」，縣府經滾動檢討後，中午決定回到原訂的施打順序，從下午起，這梯次先服務原訂的施打年齡層，即71、72歲及原住民61、62歲的長者，至於73歲以上的長者則待7月6日第二梯次再施打，會另行公告施打機制。

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縣府表示，第二波大量疫苗施打的首日，由於天氣晴朗，加上太多長者對莫德納有比較高的施打意願，因此，一早在各施打站就出現人潮，縣府本來比照上波的施打方式，仍依村里別，分流分批施打，未料，因為太多超過施打時間的73歲以上長者前來候位，使得現場出現混亂的情形，屏東市速打站的醫護決定中午不休息，消化人潮。

部分長者因此有較長時間的等候，也無法像上一波般井然有序，縣府除表達歉意外，緊急開會滾動修正施打策略，決定自今天下午起，所有的施打站只為原訂的71、72歲及原住民61、62歲的長者施打疫苗，已經超過施打時間的73歲以上長者，一律改到7月6日下一波疫苗到達後再施打，縣府將會另行公告施打的機制。

縣府強調，這一梯次疫苗共有21700劑，71、72歲及原住民61、62歲的長者，约16000人，再加上中央公告的第五類人員約3000多人，一定可以讓原訂的長者都打到，屆時會依據各中、大型速打站的人數及疫苗施打情形，隨時公告是否延長第三天，即7月4日繼續施打。

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