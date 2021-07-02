林昶佐為「難掩不耐」發言致歉：請老朋友繼續給予鞭策

▲無黨籍林昶佐遭環南市場自治會會長林勝東怒嗆「演戲」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市環南市場爆發群聚感染，指揮中心緊急召開記者會，無黨籍立委林昶佐吐槽台北市長柯文哲「講廢話」，卻當場遭到環南市長自治會會長林勝東怒嗆「演戲」。對此，林昶佐稍早在臉書表示，對於自己在會中難掩不耐的發言，他要向市民朋友表達誠摯的歉意。

台北市環南市場爆發41人確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親自上陣，2日上午在環南市場大門口緊急召開記者會，林昶佐當面吐槽台北市長柯文哲「講廢話」，卻當場遭到林勝東怒嗆從未關心市場。

林昶佐還原，柯文哲在現場表示因為批發市場人流複雜，所以一開始不做PCR全面篩檢、而是先打疫苗，因此他在發言時才會忍不住提醒，「一開始不做PCR篩檢，現在不就還是要PCR全面篩檢」，請柯文哲不要再講廢話。

林昶佐坦言，在記者會中反應情緒，的確是自己不好，中央終於和地方成立前進指揮所，接著必須合作把防疫工作做好，希望台北市政府能夠詳實疫調、匡列、篩檢、隔離、公布足跡，每個工作都按部就班做好，才能把這波疫情壓下來。

林昶佐說，對於老朋友林勝東在現場向他表達不滿，「我也要再次跟林會長說聲歹勢，環南的各位頭家辛苦了，對於一直以來的照顧，我都相當感激」。

林昶佐指出，自從疫情爆發以來，身為在地立委，他與農委會向中央溝通批發市場優先接種疫苗，也積極爭取防疫及紓困政策，並協助攤商以及周邊鄰里處理許多緊急案件。

林昶佐表示，現在包括北農、家禽家畜、環南等批發市場的生意都因為疫情相當嚴峻，如何讓大家儘速有效克服疫情、恢復正常的工作，都是從政者不可迴避的責任，「請大家繼續給我們鞭策，我們繼續一起打拚」。

其他人也看了這些新聞...

►政府拚1400萬人10月打完第一劑 群體免疫3千萬疫苗目前僅到貨17%

►打疫苗拚解封！國人搶打疫苗 196.3萬人已接種、涵蓋率僅8.35

►快訊／慈濟可以買疫苗了！政院宣布慈濟採購專案 尋台積電、永齡模式