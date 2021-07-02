北農、環南市場群聚連環爆！綠議員喊話中央：開放全國攤商打疫苗

▲北市環南市場PCR篩檢41人陽性，今起大清消。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許宥孺／高雄報導

繼北農累計83例確診個案後，台北市環南市場2日再爆41人染疫，讓市場攤商人人自危。對此，民進黨高雄市議員黃文益呼籲，指揮中心應超前部署，盡快針對傳統零售市場服務的攤商人員、市場管理人員進行造冊，並開放接種疫苗，以杜絕社區感染。

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▲民進黨高雄市議員黃文益。（圖／黃文益提供）

黃文益指出，台北農產運銷公司爆發群聚感染後，指揮中心隨後宣布，將北北基桃傳統市場攤商納入7月1日起擴大接種疫苗對象，部分地區則僅有快篩、造冊措施，考量到傳統市場消費族群眾多，一旦市場爆發感染，疫情恐會加速進入社區。

黃文益強調，傳統市場為因應民生需求而生的場域，安全影響民眾甚鉅，一旦出現疫情破口，後果不堪設想。

黃文益呼籲，不分批發、零售，中央應盡速將傳統市場攤商及工作人員也納入疫苗造冊、施打範圍，防止病毒進入社區。

▲▼黃文益認為，市場攤商為民生需求場域，一旦出現破口，恐讓病毒進入社區。（圖／記者屠惠剛攝）

黃文益表示，實際上許多市場攤位的營運者與承租者是不同人，可能是承租者轉租出去，也可能是承租者委由家人、親友或合夥人經營，日前台北市就曾傳出承租者能打疫苗、實際擺攤者卻被告知資格不符的情形，這恐使後續疫苗接種效果大打折扣。

黃文益認為，政府未來應與市場自治會等較了解市場情況的單位合作，確實對實際擺攤者造冊、接種，並應把市場管理員、出入口量測體溫人員等對象一併納入，才能有效降低市場染疫風險。