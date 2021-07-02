嗆柯P講廢話！林昶佐臉書被灌爆「這不是演唱會」　網：你最沒用

▲林昶佐吐槽反被嗆爆。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

環南市場爆出41人確診，衛福部長陳時中、市長柯文哲、立委林昶佐今一同前往視察。過程中，林昶佐當場吐槽柯市長，沒有立即採取防疫措施，反被現場攤販怒嗆，大票網友也洗版臉書，直呼「藝人比較適合你」、「發言前三思，在現場直播不是演唱會，有夠難看」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

稍早，指揮中心視察北市環南市場時，緊急召開記者會，不料無黨籍立委林昶佐當面吐槽台北市長柯文哲，表示他不是很同意柯的說法，「因為很多其實是防疫常識，有些人聽起來甚至覺得是廢話。」

林昶佐接著直呼，柯文哲聲稱環南市場人員複雜、沒有辦法做篩檢，現在還不是PCR在做篩檢，「我不是要在這邊發脾氣，只是對於在地人來講，很多工作都是一個月前就可以做的。」

▲攤販怒斥林昶佐沒關心市場。（圖／記者呂佳賢攝）

結果，此番言論遭環南市場自治會會長打臉，當場怒嗆「你是中正萬華區的立委，你從以前到現在，有替在地百姓發言過嗎？」「你有來環南市場關心過嗎？選舉時來幾次，以前有來關心過嗎？」

這一幕引爆熱論，大票網友趕到林昶佐洗版留言，火力全開地吐槽「解決無作為，馬後炮的議員」、「選舉時常來，萬華有事不見蛋，記者會只想開砲，可憐的萬華人喔」、「白目了喔，被民眾嗆剛剛好」、「嗨，作秀仔，被自治會會長洗臉，可憐喔」、「環南的...萬華挺你阿！罵得好 」、「其他人固然無能，但最沒用就是你啊...閃尿」、「你才出一張嘴巴，沒有任何作為，要你有啥用」。