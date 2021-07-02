救護車秒變產房　男嬰父母送油飯！救護員贈滿月紅包

▲昨天小男嬰滿月，男嬰的爸爸、媽媽與哥哥帶著彌月油飯到林內消防分隊感謝兩位救護員，曾景煌、王建程回贈紅包，祝福小男嬰平平安安長大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局林內消防分隊上月2日接獲出勤孕婦救護案，救護車還沒到醫院胎頭已經露出，救護車瞬間成產房，並由救護員協助媽媽產下小男嬰。小男嬰昨天滿月，男嬰父母帶著彌月油飯前往林內消防分隊感謝救護人員，溫馨答謝讓疫情緊繃的此時增添許多人情味。

林內消防分隊上月2日晚間18時許接獲救災救護指揮中心派遣協助急產孕婦送醫，由救護員曾景煌、王建程兩人出勤前往，抵達現場狀況，孕婦懷孕39週、羊水已破，救護員隨即將孕婦送上救護車，送醫途中因孕婦持續陣痛，曾停下來2次，並詢問孕婦是否在車上接生，但產婦仍希望堅持到醫院。

未料救護車行駛到石榴班時，孕婦緊急向救護員表示疼痛加劇，希望在車上接生，曾景煌、王建程立即將救護車停在隱密空地，檢查發現胎頭已露出，兩人立即利用生產包與相關救護器材，順利協助產下1名小男嬰，母子均安。

昨天是小男嬰滿月日，男嬰的爸爸、媽媽帶著彌月油飯到林內消防分隊，致贈兩位救護員感謝其協助順利生產，曾景煌、王建程也回贈滿月紅包要送給小男嬰，祝福小男嬰平平安安長大。



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