獨／雲林「夜市微解封」首映場示範　西螺公所批「不要來」夭折

▲有民眾低調表示每天下午夜市攤販都移到建興路來擺，還一天最少5攤以上，大家還不是都買得很開心、很熱鬧，也沒見人出面反對、公所也沒出面說要管理。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府原訂本週日（4日）將在西螺東南觀光夜市做第一場「微解封」示範，開出8條件讓攤商分流做生意，人流監控器也已裝設完畢，但消息一出西螺鎮公所在臉書社團呼籲「先不要來」強烈反對。此事在臉書社團引起網友討論，也有攤商留言為自己平反「早市，黃昏市場，各大賣場都能營業，為什麼我們夜市就不能營業？」

繼高雄市、台東縣、台北市都有夜市解封，雲林縣政府上週與縣內夜市攤商視訊會議，縣長張麗善表示，因為許多人沒有勞保、稅籍資料，幾乎無法申請任何紓困或補助，已經1個多月沒做生意，大家苦不堪言；因此在疫情控制下，提早嘗試辦理微解封，讓大家可以出門做生意、恢復生計。

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▲昨日縣長張麗善宣布在有條件下讓腹地1.7公頃最廣的西螺東南夜市開辦示範微解封，也隨即裝設了3台人流監控器，因反對聲浪來襲，總幹事決定取消。（圖／記者蔡佩旻攝）

昨(1)日上午縣長張麗善宣布在有條件下讓雲林縣停車場最完善、腹地1.7公頃最廣的西螺東南夜市開辦示範，也隨即裝設了3台人流監控器，但就在下午，西螺鎮公所到西螺地區臉書社團發出呼籲「先不要」，反對夜市解封開放，也引來許多網友紛紛留言「暫緩＋1」「支持鎮長＋1」。

▲西螺鎮公所到西螺地區臉書社團發出呼籲「先不要」，反對夜市解封開放。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

而底下僅有一位攤商勇敢為自己平反而留言，「你們有家庭要養，難道我們做夜市的就該死嗎？早市，黃昏市場，各大賣場都可以營業，為什麼我們夜市就不能營業？我有貸款要繳，有三個小孩要養，家庭生活開銷，水電費要繳，已經一個多月了，你們有替我們做夜市人想過嗎？立場對換你們要怎樣來面對像我們這樣的生活呢？早市，黃昏市場，各大賣場真的都沒有你們擔心的這些事情嗎？」

▲一位攤商勇敢為自己平反而留言，下方也有民眾支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

也有民眾低調表示對夜市微解封其實樂觀其成，因為「總有一天都是要開」只是提早準備，如果有一個相當安全遵守規定的地方，也沒理由不行吧？每天下午夜市攤販都移到建興路來擺，還一天最少5攤以上，交通打結、汽機車亂停，大家還不是都買得很開心、很熱鬧，也沒見人出面反對、公所也沒出面說要管理，在網路上卻引起群起阻止。

▲有民眾低調表示每天下午夜市攤販都移到建興路來擺，還一天最少5攤以上，大家還不是都買得很開心、很熱鬧，也沒見人出面反對、公所也沒出面說要管理。（圖／民眾提供）

西螺東南觀光夜市總幹事黃建發今日上午受訪無奈表示，其實只是單純的盡力想讓攤商們有生計，在防疫上也都鉅細靡遺多方設想規劃，沒想到會引來西螺鎮公所與網友反對，不希望這件事造成地方不睦，攤商們只能再繼續忍耐，本週日西螺東南觀光夜市的微解封設攤，確定取消。

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