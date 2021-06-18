疫情寶寶勇闖人間！染疫媽血氧開始降　醫手起刀落5分鐘接生

記者陳雕文／新北報導

台北慈濟醫院曾於5月底為一名新冠肺炎確診產婦成功接生，到了18日早上再度為懷孕34週的確診婦人剖腹，僅花大概5分鐘就讓2350公克的男嬰離開母體、平安出生，目前母子生命徵象穩定，現於負壓加護病房觀察。

▲醫療團隊成功接生！（圖／台北慈濟醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

負責接生的婦產部醫師邱筱宸表示，因為懷孕對媽媽的心肺負擔相當大，加上該孕婦有雙側肺炎，半夜常有血氧下降情形，雖已透過「高流量氧氣鼻導管全配系統(HNFC)」治療，且國際治療指引建議的藥物都已使用，但狀況仍不見好轉，因此團隊與病人、家屬討論後，決定在34週又2天的今（18日）天剖腹生產。

▲小男嬰進了保溫箱。（圖／台北慈濟醫院提供）

醫師在插管後立即劃刀剖腹，僅花大概5分鐘就讓寶寶離開母體，整個手術時間約40分鐘，母子均安。新生兒科主任趙露露說明，寶寶出生即有自發性呼吸、心跳，血氧、胸部X光都正常，但肌肉張力微弱，呼吸較費力，因此除了新生兒常規照護、立刻洗澡降低染疫風險外，也透過鼻部正壓呼吸器輔助呼吸。

副院長楊緒棣指出，陽性感染者不同於一般手術患者，除了術中要全程注意呼吸狀態，從病房到手術室、從手術室到加護病房的傳送過程與路線都必須提前規劃。

知道母子均安，新手爸爸陳先生感動表示，先前曾聽聞台北慈濟醫院曾為32週確診孕婦剖腹生產，所以來到這裡非常安心。他也呼籲同樣懷有小生命的準媽媽、準爸爸：「疫情期間要好好保護自己，不要過度擔心，記得勤洗手、噴酒精，該去醫院就要去，尊重專業醫師的建議並相信醫師，一切會沒問題的」。