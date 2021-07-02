夜市停業50天「零收入」　柯文哲親赴消費支持：大家加油！

▲台北市長柯文哲（右）1日晚間親赴寧夏夜市視察「微解封」後的營業情形，為攤商鼓勵打氣。

圖文／鏡週刊

台北市長柯文哲宣布開放非熱區的夜市有限度恢復營業，自6月29日以來開始實施，也引發各界熱烈討論。昨（1日）柯文哲親赴位在大同區的寧夏夜市視察攤商營業的狀況，也親自消費支持業者，柯文哲自豪地說，在台北市率先邁出第一步之後，指揮中心也說因為疫情穩定，不排除逐步解封，12日之後餐飲業可能恢復內用，代表越來越多人知道北市的政策並非冒進。

柯文哲1日晚間來到恢復營業後人潮最多的寧夏夜市，先是在夜市入口檢視實聯制簡訊與酒精消毒工作，到燒烤攤買食物後使用悠遊卡付款，過程中與攤商沒有直接接觸，他認為疫情是個轉機，可以幫助推動無現金支付，提升北市的基礎建設。

▲柯文哲進入寧夏夜市前，先示範使用台北通簡訊實聯制。

寧夏夜市為了因應市府防疫措施，每天僅有1/4的攤位營業，因此攤商分為3部分輪流出來擺攤，原本雙側的攤位現在也只剩單側，且彼此距離也盡量拉開，減少過多消費者群聚的機會，此外他們更推出「得來速夜市」的服務，讓民眾可以買了直接走，並比照餐廳營業標準落實只供外帶、禁止內用與邊走邊吃。

寧夏夜市自治會理事長林定國透露，自三級警戒以來，他們已經整整停業50天，沒有做生意，收入就是零，在休市期間攤商們每天都在擔心不知何時才能有穩定的收入，柯文哲聽了之後向攤商們感嘆表示「唉，50天，大家加油。」

雖疫情有趨緩，雙北目前仍是全國COVID-19疫情新增確診數最多的地區，北市開放夜市復業引發不小論戰，其餘縣市大多選擇暫時不跟進，就怕好不容易控制下來的疫情可能因為一時鬆懈而又出現破口，決定以中央疫情指揮中心公布為主，而指揮中心也宣布相關指引辦法，指揮官陳時中透露，若能有效落實防疫工作，在12日三級警戒解除後，餐廳恢復內用不是不可能。

▲柯文哲買碳烤使用無接觸支付，他認為可以趁疫情機會提升北市的基礎建設。

柯文哲在臉書表示，自北市邁出第一步後，指揮中心也說不排除恢復內用，認為這代表台北市的政策不是冒進，「而是帶著人民面對現實、有策略的與疫情共存」，指出在疫苗全面施打之前、新增確診人數「加零」之前，一定要在最低度的管制下維持人民的正常生活，才能取得生計與經濟之間的平衡點。

柯文哲強調，「領公家薪水的永遠要為人民想多一點」，在防疫之外也要想辦法轉型，「不能只靠紓困，給人民不切實際的期待或幻想」，認為應隨著時代洪流前進，認真面對、思考疫情下的新常態，才會可能回到正常生活。



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