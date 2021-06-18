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二度接生確診產婦！慈濟醫院動刀40分「母子均安」　新手爸感動

▲▼確診產婦接生。（圖／台北慈濟醫院）

▲慈濟醫院替確診產婦接生。（圖／台北慈濟醫院）

記者柯振中／綜合報導

台北慈濟醫院先前曾收治一名新冠確診孕婦，當時在醫護的悉心照料下，孕婦平安出院，孩子也順利出生。而近日慈濟醫療團隊再度接到確診產婦的案件，花費40分鐘，成功剖婦產，目前母子都在負壓加護病房觀察，生命跡象皆穩定。

台北慈濟醫院在臉書分享，這名母親原先住在院方負責的加強型集中檢疫所，因為高燒不退，送回醫院觀察，考量病情變化，副院長黃思誠召集感染科、婦產科、新生兒科、麻醉科團隊，與手術室、病房護理人員、孕婦以及孕婦家屬，進行多方視訊會議，決定18日在具有負壓前室的正壓手術室剖婦生產。

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為了避免全身麻醉藥物穿過胎盤，對胎兒造成傷害，醫師插管以後，立刻劃刀剖腹，只花了約5分鐘就成功接生新生兒，整個手術過程約40分鐘，目前母子生命徵象穩定，在負壓加護病房中觀察。

▼醫師團隊只花了約5分鐘，就成功接生新生兒。（圖／台北慈濟醫院）

▲▼確診產婦接生。（圖／台北慈濟醫院）

產婦的丈夫聽到母子均安的消息，感動地表示，先前就有聽過，台北慈濟醫院替確診產婦接生，妻子到這裡相當安心。

丈夫還說，目前疫情嚴重，希望懷胎的準爸爸、準媽媽能夠保護好自己，不要過度擔心，也記得仔細清潔，該去醫院就要去，只要尊重醫師專業，一切都能過去。

台北慈濟醫院指出，陽性感染者動手術，有別於一班手術患者，除了術中全程注意呼吸狀況，所有動線也必須提前規劃，確保淨空，等到患者離開後，也要全面消毒，以確保無感染風險。

 
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