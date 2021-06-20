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影／被偷走的一個月！　直擊「三級警戒滿月」台北街景驚人對比

▲《ETtoday新聞雲》攝影團隊透過鏡頭帶你直擊「三級警戒滿月」的台北街景。（文案、撰稿、整理／記者陳珊珊；攝影／記者林敬旻、屠惠剛、周宸亘、林振民、湯興漢、李毓康；整理、剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／綜合報導

國內新冠疫情未歇，全台三級警戒自5月19日開始實施後，至今已經滿一個月，全民力拚防疫，發揮團結抗疫的精神，盡量待在家裡、減少非必要外出，《ETtoday新聞雲》攝影團隊日前透過鏡頭帶大家直擊三級警戒下的台北街景，幾乎是空蕩蕩一片，這次也透過畫面，帶大家一探究竟「三級警戒滿月」的台北街景，和一個月之前有什麼差別？

▲▼空拍,台北市,萬華,龍山寺,人潮車潮稀少,防疫。（圖／記者林振民攝）

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▲▼2021年5月中（上圖）與6月中（下圖）空拍的龍山寺周圍畫面，三級警戒一個月後，路上行人與車輛依然很少。（上圖、下圖／記者林振民攝）

▲▼ 三級警戒滿月 龍山寺空拍 。（圖／記者林振民）

▲▼ 北車5月空拍 三級警戒 。（圖／記者林振民攝）

▲▼2021年5月中（上圖）與6月中（下圖）空拍的台北車站周邊，與日前人聲鼎沸、塞車的景象有天壤之別。（上圖／記者林振民攝；下圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 三級警戒滿月 北車周邊空拍 。（圖／記者湯興漢攝）

透過空拍畫面來看，5月中的萬華龍山寺周圍人煙稀少，路上車輛與行人的數量幾乎用一隻手可數，過了一個月之後，空拍畫面幾乎長一模一樣，沒什麼不同。鏡頭轉向平時熱鬧不已的台北車站周圍，5月中的空拍畫面，可以發現北車周邊少了許多人群車潮，與日前人聲鼎沸、塞車的景象有天壤之別，而一個月過後，景象依舊，忠孝西路也只有零星車輛，上下班時段才會有車潮。

▲疫情街道空景,新冠肺炎影響，北市進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼2021年5月中（上圖）與6月中（下圖）拍攝的忠孝西路，除了上下班時段的車潮之外，其他時間路上幾乎沒有車。（上圖／記者林敬旻攝；下圖／記者李毓康攝）

▲▼ 三級警戒滿月6月台北街景 。（圖／）

全台三級警戒以來，民眾「自律封城」的景象受到不少外媒關注，如今一個月之後，景象沒有太大差別，像是被按下了暫停鍵一般！例如，過去人潮熙來攘往的台北轉運站內，5月中和6月中拍攝的照片都是幾乎沒人在排隊買票，一個月前後的對比照沒有差別；平時人潮聚集的信義區，街頭依舊人車稀疏，以往喧鬧的場景還是看不見；華山文創園區依然一片空蕩蕩，臺北市政府前的車輛也是寥寥可數。

▲▼疫情街道空景,疫情三級警戒 空城 原本應該人潮熙來攘往的台北轉運站內空蕩無人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2021年5月中（上圖）與6月中（下圖）拍攝的台北轉運站，幾乎一模一樣，沒什麼人。（上圖／記者屠惠剛攝；下圖／記者李毓康攝）

▲▼ 三級警戒滿月6月台北街景 。（圖／）

▲▼疫情街道空景,台北市府周圍人車流。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2021年5月中（上圖）與6月中（下圖）拍攝的台北市政府，車輛寥寥可數。（上圖／記者周宸亘攝；下圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 三級警戒滿月6月台北街景 。（圖／）

▲▼ 疫情街道空景, 全國疫情三級警戒下的街景 。（圖／記者張一中攝）

▲▼2021年5月中（上圖）與6月中（下圖）拍攝的信義區，街頭依舊人車稀疏，以往喧鬧的場景還是看不見。（上圖／ETtoday資料照；下圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 三級警戒滿月6月台北街景 。（圖／）

▲▼疫情街道空景,0517台北市區路況，人潮車潮稀少（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2021年5月中（上圖）與6月中（下圖）拍攝的華山文創園區，空蕩蕩一片，沒有什麼差別。（上圖／記者周宸亘攝；下圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 三級警戒滿月6月台北街景 。（圖／）

如今全台三級警戒滿一個月，這一個月以來，民眾不像以前能常常與家人、朋友相聚，平時多居家上班，假日也減少出門，台北街景變得空蕩蕩，有民眾說這一個月好像「被偷走了」，有點不習慣、不自由。《ETtoday新聞雲》與您一起繼續加油、努力抗疫，期盼能夠早日度過疫情難關，回歸正常生活。

▲▼三級警戒滿月西門町情況。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼三級警戒滿月的西門町現況，與以往熱鬧景象成強烈對比。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼三級警戒滿月西門町情況。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼新冠肺炎本土疫情爆發，全國提升至三級警戒將於本周六滿月，台北市夜市、傳統市場等飲食攤全面禁止內用，寧夏夜市攤商暫時休業至6月28日，疫情街道空景,三級警戒滿月。（圖／記者李毓康攝）

▲▼三級警戒滿月的寧夏夜市現況。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新冠肺炎本土疫情爆發，全國提升至三級警戒將於本周六滿月，台北市夜市、傳統市場等飲食攤全面禁止內用，寧夏夜市攤商暫時休業至6月28日，疫情街道空景,三級警戒滿月,紓困,攤商,店家,餐飲業,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新冠肺炎本土疫情爆發，全國提升至三級警戒將於本周六滿月，台北市夜市、傳統市場等飲食攤全面禁止內用，士林夜市只剩少數零星攤商，地下美食街幾乎大多都已暫時停業,疫情街道空景,三級警戒滿月,紓困,攤商,店家,餐飲業,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲▼三級警戒滿月的士林夜市狀況，可說是黑漆漆一片。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新冠肺炎本土疫情爆發，全國提升至三級警戒將於本周六滿月，台北市夜市、傳統市場等飲食攤全面禁止內用，士林夜市只剩少數零星攤商，地下美食街幾乎大多都已暫時停業,疫情街道空景,三級警戒滿月,紓困,攤商,店家,餐飲業,防疫。（圖／記者李毓康攝）

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