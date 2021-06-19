防疫三級警戒第30天　鄭文燦：病毒傳播力很強　感謝市民同心抗疫

▲防疫警戒滿月，鄭文燦市長感謝市民同心抗疫。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

國內疫情於5月急遽升溫後，全國也在5月19日進入防疫三級警戒，迄今日整整一個月，桃園市長鄭文燦19日於市府防疫說明會中指出，這一次病毒的傳播力很強，是台灣的防疫大挑戰，不管是家庭或職場傳播，陸續出現二輪、三輪的傳播，從5到8人、甚至大型的都有，桃園採精準防疫2.0版以防火牆匡住傳播鍊。

鄭市長說：防疫三級警戒期間疫情仍然在發展，桃園面對雙北的熱區，也面對竹苗地區有移工確診的挑戰，採以「守住桃園、支援雙北」並協同中央，在醫療的量能上做了提高。其實桃園的重症病患，主要都是支援外縣市，特別是雙北，集中檢疫所也是一樣，但這一段時間桃園的模式仍然有很多的經驗。

比如說精準防疫的方案，落實執行4個即時政策，分別是：即時疫調、即時採檢、即時隔離、即時消毒。桃園在公布個案的時候，其實已經完成了隔離，而且為了要把保護網、防火牆建立大一點 ，疫調人員真的很用心，包括年輕的護理師在疫調工作很細心，有時候忙到深夜，包括警察團隊科技追蹤、手機追蹤的很徹底，衛生局跟警察局每天都會完成疫調結果，就是所謂的 TOCC調查，T就是旅遊史、O就是職業史、兩個C一個是群聚史、一個是接觸史，確保完成確診者在發病前3天、發病後幾天的足跡。

由於，這一次病毒的傳播力比較強，桃園的精準防疫2.0版，把擴大隔離、擴大採檢這個網築大一點，並即時匡住。鄭市長強調，這次嚴峻的疫情更是台灣的防疫大挑戰，感謝包括衛生局、警察局經驗豐富的疫調人員，也要謝謝所有的桃園市民，在這段期間，大家自主避免群聚，於生活上做了很多改變，期疫情早日退散，恢復正常生活秩序。

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