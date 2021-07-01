雲林夜市8條件微解封首場　本週日西螺東南觀光夜市示範開設

▲西螺鎮東南觀光夜市佔地1.7公頃，原攤位約500多攤，有條件微解封，防疫將以分流設攤來規劃，一夜約開放240攤進駐，所有人員最高容納不得超過1700人。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央宣布防疫警戒晉升三級後全台夜市停擺，繼昨日台北市自行宣布夜市微解封開業後，雲林縣長張麗善今早受訪也表示，本週日（4日）將在西螺鎮東南觀光夜市做第一場微解封示範，開放攤商分流進入做生意，民眾可前往逛夜市，但只能外帶並嚴禁邊走邊吃，並配合所有相關防疫定。

三級警戒防疫措施，夜市暫停營業無奈再延長至7月12日，雲林縣轄內夜市攤商生活困難，縣長張麗善於6月24日邀請雲林縣各大夜市負責人召開視訊會議，要求各相關局處積極協助民眾各項困難。如解除三級管制，亦已訂定好相關配套措施，如單一出入口人流管制、落實實名制、限外帶外送、攤位需加遮罩等，隨時可立即輔導攤商恢復營業。

今日上午雲林縣長張麗善受訪指出，上週與縣內夜市攤商視訊會議，因為許多人沒有勞保、稅籍資料，幾乎無法申請任何紓困或補助，已經1個多月沒做生意，大家苦不堪言；因此在疫情控制下，提早嘗試辦理微解封，讓大家可以出門做生意、恢復生計。

▲雲林縣長張麗善今早受訪也表示，本週日（4日）將在西螺鎮東南觀光夜市做第一場微解封示範，開放攤商分流進入做生意，民眾可前往逛夜市，但只能外帶並嚴禁邊走邊吃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，將由建設處再進一步檢視東南夜市的防疫規範及計畫後，在本週日做第一場微解封示範，除攤販採分流做生意，增加空間，嚴格管制出入口，入口處落實防疫規範量體溫、酒精消毒、戴口罩，且只能外帶不能內用，嚴禁邊走邉吃。縣府相關局處當天會到場檢視及協助做好防疫工作，呼籲民眾出門要保持安全距離、戴好口罩、有身體不適或發燒症狀不要出門。

▲西螺東南觀光夜市本週日將以分流設攤開始規劃開放設攤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

東南觀光夜市總幹事黃建發表示，整場夜市佔地1.7公頃，原攤位約500多攤，微解封防疫將以分流設攤來規劃，一夜約開放240攤進駐，所有人員最高容納不得超過1700人。除入口、出口嚴格分流、量體溫、酒精消毒、統計入場人數、實聯制、每條道路採單邊設攤，並且美食攤一率外帶、購買小吃民眾不能邊走邊吃，全場均派員巡邏。

▲西螺東南觀光夜市總幹黃建發表示，將為雲林縣轄內夜市做好示範，嚴謹實行防疫措施，也呼籲民眾，入場後務必將口罩戴好，管理處也會努力控管防疫工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃建發說，夜市停擺攤商生計沒著落，無一不苦，很感謝縣府及相關單位在會議後聽見基層心聲，尤其建設處相當關心且密集討論及研議，東南觀光夜市將為雲林縣轄內夜市做好示範，嚴謹實行防疫措施，週日各夜市管理員都會到場觀摩，如能比照辦理，各鄉鎮很快就能開放設攤，也呼籲民眾，入場後務必將口罩戴好，管理處也會努力控管防疫工作。

▲西螺東南觀光夜市總幹黃建發表示，將為雲林縣轄內夜市做好示範，嚴謹實行防疫措施，也呼籲民眾，入場後務必將口罩戴好，管理處也會努力控管防疫工作。（圖／記者蔡佩旻攝）





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