美日在琉球群島防空演習　日經：台海緊張之際「展現軍力與團結」

▲美日軍隊6月25日在日本滋賀縣高島市饗庭野演習場（Aibano Exercise Area）的演習情況。（圖／翻攝Twitter@USARJ_PAO）



記者吳美依／編譯

美國與日本1日在琉球群島奄美大島進行防空演習，此地距離台灣僅約850公里，也正好碰上中國共產黨百年黨慶。《日經新聞》指出，此演習旨在展現2國盟友的團結精神，以及雙方在台灣海峽緊張之際，向日本外圍島嶼派遣軍隊的能力。

本次演習是美日「東方之盾」（Orient Shield）聯合軍演的一部分，3000名軍人在6月18日至7月11日期間，於日本各地參加各種演習。美軍佈署2套愛國者3型(PAC-3）防空導彈系統，日本自衛隊佈署2套中程防空導彈發射器，雖然沒有發射實彈，但每一步驟都模擬如何應對敵方飛機和導彈，也是導彈防禦部隊首次來到日本最偏遠的一座島嶼上。

日本陸上自衛隊參謀長、將軍吉田圭秀在演習結束後表示，「奄美大島位處琉球群島的核心部分，也是日本防衛的主要焦點，在地緣政治上極其重要。這是一個很好的機會，讓我們向海內外展現美日之間不斷加深的盟友關係」。

駐日美軍陸軍總司令、准將福沃爾（Joel Vowell）也說，琉球群島非常容易受到敵方攻擊，展現美日準備好在緊急狀況下，聯合保衛這些島嶼，至關重要。

《日經新聞》指出，亞太地區的安全局勢如今發生變化，應對中國成為首要任務，美日盟友必須有能力迅速應對台灣或釣魚島列嶼遭入侵的緊急狀況。英國《金融時報》也報導，美日一直都在進行軍事演習，以應對可能因台灣問題而與中國發生的衝突。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

