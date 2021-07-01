超毒Delta！7月中將破「關東病例」50%　東奧恐空場舉辦

▲Delta病毒持續蔓延，恐將加速疫情升溫。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

東京雖然放寬部分封鎖措施，從緊急事態宣言改為「防止蔓延重點措施」，但近日疫情卻有所反彈，30日更是新增714例，同時達到政府對策小組會議出示的「第四階段」。專家更預測，7月中旬關東的確診病例將會有超過50%是感染來自印度的Delta病毒。首相菅義偉1日則表示，下週將會根據疫情判斷是否延長防止蔓延重點措施，或是重新進入緊急事態宣言，而東奧也不排除會空場舉辦。

根據《共同社》報導，東京都30日新增714例確診，近7天的單日平均新增確診數已超過500人，也就是說每10萬人中每天就有25人確診，已經達到當局訂定的第四階段標準。事實上，東京21日才剛解除緊急事態宣言，改實施防止蔓延重點措施，但才過了10天，疫情便出現明顯惡化，外界對於是否重新發布緊急事態宣言與東奧觀賽人數也引發討論。東奧先前才拍板定案，如果非處於緊急事態宣言，入場人數將訂在1萬人以下。

▲如果東京重新實施緊急事態宣言，東京奧運將會採取無觀眾形式舉辦。（圖／路透）



日本國立傳染病研究所30日在專家組織會議上向厚生勞動省報告預估數據稱，Delta變種病毒在關東病例中，6月底已經來到30%，7月中旬關東病例中感染Delta病毒的人可能會超過50%。

在同一天的會議中，京都大學與東北大學也提出警示，即使Delta病毒對東京奧運不會產生直接影響，但東京都7月的新增案例有可能會超過1000例，甚至2000例。傳染病研究所長脇田隆字也表示，受Delta病毒影響，今後疫情蔓延速度將會更快。

根據《產經新聞》報導，全日本目前共有10個都道府縣實施防止蔓延重點措施，對此，首相菅義偉1日表示，下個星期會決定是否延長，或是改升級為緊急事態宣言。至於東京奧運的入場上限人數也將根據下週的決定進行判斷。菅義偉說，「我已經明確說過，不排除以無觀眾形式舉辦。會將國民的安全、安心視為最優先，並做出相關應對。」

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