日本印度罕見東海聯合訓練　日媒指為牽制中國

▲日本與印度在6月29日的聯合訓練中演練海上補給。(圖/翻攝自推特/Japan Maritime Self-Defense Force)

文/中央社東京30日綜合外電報導

日本海上自衛隊補給艦「濱名號」6月29日與印度海軍反潛巡防艦「基爾丹號」(INS Kiltan)在東海實施聯合訓練;日媒指出,此舉相當罕見,應是為牽制中國。

日本共同社報導,日本與印度去年簽署「物品勞務相互提供協定」(Acquisition and Cross Servicing Agreement,ACSA),讓自衛隊和印軍可在必要時互相提供食物與燃料等後勤支援,將在近期生效。

報導指出,日本與印度在6月29日的聯合訓練中演練海上補給,就是著眼上述協定,確認未來生效後的運作方式。

報導說,日印兩國在東海聯合訓練相當罕見,應是為彰顯雙方合作,牽制在印太加強活動的中國。

29 JUN, JS HAMANA (AOE424) conducted a bilateral exercise with INS KILTAN (P30) in the East China Sea to realize “Free and Open Indo–Pacific”.

The JMSDF has improved tactical skills and interoperability with the Indian Navy through various exercise.#FOIP #HAMANA #KILTAN pic.twitter.com/ZxW0z38IjY