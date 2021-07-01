日本印度罕見東海聯合訓練　日媒指為牽制中國

▲日本與印度在6月29日的聯合訓練中演練海上補給。（圖／翻攝自推特／Japan Maritime Self-Defense Force）

文／中央社東京30日綜合外電報導

日本海上自衛隊補給艦「濱名號」6月29日與印度海軍反潛巡防艦「基爾丹號」（INS Kiltan）在東海實施聯合訓練；日媒指出，此舉相當罕見，應是為牽制中國。

日本共同社報導，日本與印度去年簽署「物品勞務相互提供協定」（Acquisition and Cross Servicing Agreement，ACSA），讓自衛隊和印軍可在必要時互相提供食物與燃料等後勤支援，將在近期生效。

報導指出，日本與印度在6月29日的聯合訓練中演練海上補給，就是著眼上述協定，確認未來生效後的運作方式。

報導說，日印兩國在東海聯合訓練相當罕見，應是為彰顯雙方合作，牽制在印太加強活動的中國。