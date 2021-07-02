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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

712微解封or直接降級？　陳時中曝取決這2件事

▲▼迪化街無人,景點空蕩蕩,台北鬧區,自主防疫,自主封城,全民防疫。（圖／記者周宸亘攝）

▲全國三級警戒至7月12日。（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

全國三級警戒持續至7月12日，但隨著確診數逐漸下降，民眾期盼能夠如期解封。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（1日）透露，解封需要先等北農、屏東群聚等穩定下來，目前正在規劃未來開放後，不同行業因應疫情的教育訓練和指引。

行政院長蘇貞昌昨在行政院會上表示，目前本土確診數已連續6天降至兩位數，疫情呈現趨緩的態勢，但傳播性更高的印度變種病毒Delta已進入台灣，儘管在屏東造成10幾起確診案例，還好地方與中央高度合作下，疫情暫時獲得良好的控制。

關於712之後是否可能微解封或直接降級，行政院發言人羅秉成昨在院會後記者會表示，指揮中心會視疫情發展變化評估，目前沒有微解封或解封的規劃，若各部會有需求，可提出專案申請，讓疫情指揮中心決定。

陳時中則在指揮中心記者會上表示，目前仍以控制疫情為主，7月12日以後的規劃是如果開放後，要如何及時因應疫情；因此，指揮中心會訂定不同行業的指引，希望在人員管理、分流上班、健康監測、環境清消都能達到標準，未來若開放，萬一有疫情就能及時因應。

陳時中表示，出現疫情的時候，大家知道要等衛生局進行疫調和安置，但是行政作業上會有空窗期，希望各行業的老闆、管理人都能先準備好，這需要教育訓練和指引，指揮中心已經公布批發市場的指引，接下來也會針對餐飲業、市集、夜市等一步一步做。

陳時中表示，目前疫情穩定，這些準備需要開始做，但是要不要降級，要看疫情是否被掌握，像是大家所憂心的幾個大案子，包括北農也在全面採檢，屏東的案子還需要1、2天來釐清脈絡，若這些案子穩定，其他零星案子對社會的威脅就沒有那麼大。

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