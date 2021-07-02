陳時中戴「戰貓口罩」網瘋問！驚人背景曝光　竟是國家隊特製

▲7/1記者會上，陳時中部長戴上戰貓口罩引發關注。（圖／指揮中心提供）



文／中央社

衛福部長陳時中1日戴上「戰貓口罩」引起熱議。民進黨立委吳思瑤等透露，這是廠商為感謝美國與駐美代表蕭美琴的特製版口罩，黑貓代表蕭美琴，「Strong Together」字眼是蕭美琴的建議，並特別選在美方所贈莫德納疫苗開打這天戴上。

美國捐贈台灣250萬劑莫德納（Moderna）疫苗1日開打，衛生福利部長陳時中在中央流行疫情指揮中心記者會，戴上印有美國國旗與一隻圍著中華民國國旗領巾的「戰貓口罩」；許多網友看到後表示很想擁有，紛紛詢問哪裡可購買。

民進黨立委邱議瑩接受中央社採訪時透露，廠商主動聯絡她，希望設計一款戰貓口罩，表達對美國與蕭美琴的感謝之意。

邱議瑩說，一開始有幾款不同選擇，但因為要呈現「戰貓」意象，卻又不知道「戰貓」是什麼？剛好蕭美琴有養一隻黑貓，「乾脆把美琴的那隻黑貓帶出來」、代表蕭美琴。

▲立委吳思瑤也戴上戰貓口罩和愛貓合照。（圖／取自吳思瑤臉書）



▲陳時中也曾帶上台日美友好口罩。（資料照／指揮中心提供）



邱議瑩表示，黑貓脖子上圍著台灣國旗，表示這隻戰貓代表的是台灣，且在口罩上的比例跟美國國旗差不多大小；此外，口罩上的「Strong Together」字眼，則是來自蕭美琴的建議。

由於蕭美琴尚未收到這款「戰貓口罩」，邱議瑩說，1日是美方贈送的疫苗開打日，等於提早代替蕭美琴感謝美國；而昨天收到口罩後就送到疾病管制署，陳時中等人很開心，決定在記者會一起戴上戰貓口罩。

民進黨立委吳思瑤也在臉書放上與黑貓的合照，表示「跟家中黑貓一起，戴上特製『台灣戰貓口罩』。」她接受中央社記者電訪時說，口罩國家隊成員之一的生醫公司，知道蕭美琴不僅是貓奴、就任時說過要發揮戰貓精神，所以特別設計一款貓圍著中華民國國旗的口罩，既感謝美方也感謝蕭美琴，並表達台美友好。

民進黨立委蘇巧慧、林楚茵也在臉書貼文戴上戰貓口罩，感謝美國及駐美外交團隊的努力。蕭美琴則在臉書發布自拍照說，「我的戰貓口罩還沒收到」，先謝謝全世界跟台灣站在一起的朋友。

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