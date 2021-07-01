辣媽硬上女兒同學！鎖定12歲男童「來家裡過夜」　竟誘上床洩慾

▲美國一名38歲的媽媽趁著女兒的同學來家裡過夜，引誘其中2名男童與自己發生性關係。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國內布拉斯加州發生一起誇張事件，媽媽克里斯蒂娜（Christina Greer）趁著女兒同學來家裡過夜，竟多次引誘其中2名男童與自己發生性關係，受害者年僅12、13歲。她性侵兒童的獸行曝光後，遭判處102年有期徒刑，服刑滿64年才可假釋。

《美聯社》等外媒報導，現年38歲的克里斯蒂娜2017至2018年間犯案，她給予男童摻有酒精和大麻的小熊軟糖，引誘受害者發生性關係，並且要求不能說出去。警方接獲通報後展開調查，並在其中一名男孩手機裡發現嫌犯裸照，之後實施逮捕。

▲克里斯蒂娜被判處102年有期徒刑，服刑64年才可假釋。（圖／翻攝薩皮郡檢察官辦公室）



克里斯蒂娜今年3月被裁定3項一級兒童性侵罪、2項干擾證人罪以及6項虐待兒童罪名成立，6月28日被判處102年有期徒刑。她出庭時淚流滿面地說，自己「非常羞愧且抱歉」，身為一位母親應該了解保護孩子的責任，卻沒有做到。

薩皮郡（Sarpy County）檢察官菲爾克萊恩（Phil Kleine）提到，男孩們經歷多次轉學與同儕霸凌，「和成年女性發生性關係，會被認為是團體中最酷的孩子」，但事實顯然不是如此。儘管受害者如今已經15、16歲，仍需持續面對性侵創傷，未來經營「任何關係都會出現信任問題」。

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