機捷中壢段圍籬拆了「門面亂線」曝　邱奕勝：管線地下化

▲機捷中壢段圍籬拆了「天空亂象」暴露。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

難以置信，這竟是中壢火車站前黃金路段的市容景觀！桃園市議長邱奕勝接獲中壢區中正路居民陳情指出，自從2014年機場捷運延伸中壢火車站工程動工以後，道路被設置圍籬障礙，好不容易盼了近7年，站前中正路工程告一段落，圍籬終於拆除，未料，卻見路邊電線、電纜線四處掛放店家牆面亂象，不僅安全勘虞且影響市容觀瞻！

▲邱奕勝議長現勘中正路段「天空亂象」。（圖／市議會提供）

邱奕勝議長認為，捷運工程造成漫長的交通黑暗期結束，圍籬拆除未見市容恢復，反看到令天空亂象，不但對當地居民不公，也影響都市景觀及生活品質，30日偕同市政府養護工程處、交通局、警察局、中壢區公所及各纜線業者到現場會勘，要求管線地下化，美化商家店面。

一行人於中壢火車站前，目睹中正路沿線電線、電纜四處高掛，比蜘蛛網還醜的亂象，養工處表示，將針對中壢車站站前中正路到中豐北路兩旁，納入天空纜線清整專案路段範圍進行纜線清整作業。

除了中正路沿線電線、電纜地下化外，邱議長也提出前瞻規劃，以中壢火車站前為軸心，配合未來鐵路地下化站前發展，結合周圍的中平路故事館、第一市場（大時鐘）、中壢警察局舊日式宿舍文化館、壢小故事森林等歷史建築及文化景點，建構中壢站前嶄新文化歷史商圈，恢復站前繁榮，也讓遊客徜徉於幽靜的歷史文化街角，體會中壢的過去、現在與未來。

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