　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

義勇消防聯和總會捐桃園千萬購買防疫物資　幕後推手是郭董

▲捐桃園千萬購防疫物資，幕後推手是郭董

▲邱奕勝(右)陪同王金平(左二)捐桃園千萬購防疫物資。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議長邱奕勝20日陪同前立法院長王金平，代表義勇消防聯和總會捐贈1,000萬防疫基金給市府，購買防疫物資，由市長鄭文燦受贈。邱奕勝說，他目前兼任桃園義消總隊長，王前院長是義消聯和總會總會長、而鴻海創辦人郭台銘是義消聯和總會總顧問，基於此一善因緣，促成公益捐贈，期居第一線的警義消兄弟，提升防疫保護力。▲捐桃園千萬購防疫物資，幕後推手是郭董

邱議長說，兼任桃園義消總隊長平時和許多警義消兄弟，相處共事，感受他們具有熱心助人、歡喜做甘願受的特質，如同他從政多年來，歡喜為民服務的信念。市長鄭文燦表示，為守護第一線人員安全，義勇消防聯和總會以實際行動捐贈市府1,000萬元，指定消防局及衛生局專用，保障第一線執勤人員。▲捐桃園千萬購防疫物資，幕後推手是郭董

鄭文燦另外也感謝義勇消防聯和總會總顧問郭台銘慷慨支持消防及防疫同仁，不只捐贈防疫資金，更與政府合作爭取國外疫苗，也相信台灣能度過防疫的困難及挑戰；而今日自美國抵台的疫苗也會陸續安排施打計畫，提升長者的保護力。▲捐桃園千萬購防疫物資，幕後推手是郭董

義勇消防聯和總會總會長王金平肯定市長親力親為的防疫作為並表示，疫情期間消防與義消人員頻繁出勤，任務具高度危險性，且各縣市防疫物資皆缺乏，在與總顧問郭台銘商議後，分別捐贈新北、台北及桃園市1,000萬元防疫資金，充實第一線執勤人員的防疫裝備，希望對於消防同仁冒險犯難的精神表達最高謝意。王金平表示，日後桃園市如仍有需求，郭台銘總顧問非常樂意再鼎力協助。

消防局長謝呂泉表示，中華民國義勇消防聯和總會及消防發展基金會捐贈桃園市政府1,000萬元預計分配予市府消防局及衛生局，採購品項包括Lucas自動心肺復甦機5台及相關防疫物資，包括全身防護衣、防水隔離衣、N95口罩、面罩、手套、鞋套、髮帽、醫療口罩及酒精等。

▶頂級「60支紗天絲床包」2980元→1899元　親膚又涼爽夏季必備

ET快訊
借10萬紓困「All in 股市」　內行狂推1類：當前的吸金
美捐贈250萬劑莫德納　他喊「郭台銘才是真功臣」原因曝光
快訊／「長照群聚」再+1！　士林某機構25人染疫
印度神童再預言！　「這4國」今起慎防新一波疫情爆發
美日送疫苗神救援！「台灣何德何能？」　網揭1產業太強大
快訊／堪輿師上山看風水失聯　半個月後「陳屍溪邊」！
「通知打疫苗簡訊」竟是假！　500人衝接種站被拒險暴動

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

睽違30年！公車重新開進達魯瑪克　台東縣府落實偏鄉交通正義

自己的部落自己保護　台東大埔部落自治青年會齊心拚防疫

載送高齡長者打疫苗　桃園愛心計程車4天出動16098趟次

義勇消防聯和總會捐桃園千萬購買防疫物資　幕後推手是郭董

桃園接種疫苗下波75-78歲長者約3.5萬人　規劃雙軌制接種

台南「打疫苗後死亡」累計3例　通報中央釐清是否與接種有關

全國學校停班不停課　新北高工創新讓邊緣少年「線上熱練」

女子車內燒炭昏迷　南警急尋救人搶回一命

台南安平四草大橋傳女子失蹤　海巡警察協力平安尋獲

防疫3級警戒28日能否解除　黃偉哲：中央做一致性決定

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

睽違30年！公車重新開進達魯瑪克　台東縣府落實偏鄉交通正義

自己的部落自己保護　台東大埔部落自治青年會齊心拚防疫

載送高齡長者打疫苗　桃園愛心計程車4天出動16098趟次

義勇消防聯和總會捐桃園千萬購買防疫物資　幕後推手是郭董

桃園接種疫苗下波75-78歲長者約3.5萬人　規劃雙軌制接種

台南「打疫苗後死亡」累計3例　通報中央釐清是否與接種有關

全國學校停班不停課　新北高工創新讓邊緣少年「線上熱練」

女子車內燒炭昏迷　南警急尋救人搶回一命

台南安平四草大橋傳女子失蹤　海巡警察協力平安尋獲

防疫3級警戒28日能否解除　黃偉哲：中央做一致性決定

結婚條件要有車房！她好奇「30歲很難吧」　網曝真實夫妻狀況

散佈「冠清一號配方」假消息　林口男認了：沒查證就貼臉書

柴柴「只靠這一根」門邊極致饋頭　網笑：下巴還能通風

女子試圖跳橋輕身　見「超萌拆彈犬」秒回頭露出微笑

灑松香水燒警用機車！永和女先移車再點火　辯「心情不好」

棉花糖汪「短腿一字馬」貼地　媽擔心「有問題」收穫一堆萌照

口罩肌粉刺、痘痘爆發！4款「神級酸瓶」讓臉恢復光滑細緻

醫者父母心　61歲林筱璞服務台南白河衛生所長達32年

坐車就狂抖！歐告走出棄養陰影　兜風傻露甜美燦笑感動千人

國產疫苗股新兵來了　聯亞藥登興櫃「掛牌參考價30元」

直播到一半...飛彈飛來炸毀大樓　巴國記者目睹「黑煙吞噬建築物」

地方熱門新聞

日月潭水位回升　「惡霸」又來了

鄭文燦讚　「港式飲茶式」快打法

美捐250萬劑　林右昌：直接而明確

16醫護冒雨入山打疫苗　育幼院感謝

防疫警戒滿月　鄭文燦感謝市民同心

桃園79歲以上接種疫苗率66.8%

628即將到期　桃園防疫措施是否調整

苗栗確診者發2至5萬元　網：鼓勵染疫？

男打完疫苗發燒…4天後倒客廳亡

台南永康中華路淹水

黃偉哲：該施打疫苗的人請趕快去施打

北市勞工就業紓困千人上工加2萬

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

莫德納疫苗抵台疫苗接種及時雨

更多熱門

相關新聞

郭台銘買疫苗　聲量超車蔡英文

郭台銘買疫苗　聲量超車蔡英文

鴻海創辦人郭台銘18日與進總統府與總統蔡英文會面，討論採購500萬劑BNT疫苗一事，會中達成共識，原廠製造、原廠包裝、直送台灣。歷經1個月程序卡關，郭台銘買疫苗從失眠，到政府開綠燈，網路聲量也超車蔡英文和台北市長柯文哲。

黃暐瀚2天前問「若換張忠謀買BNT」網讚先知

黃暐瀚2天前問「若換張忠謀買BNT」網讚先知

傳台灣東洋阻擋郭台銘買疫苗？　四點聲明自清「不排除提告！」

傳台灣東洋阻擋郭台銘買疫苗？　四點聲明自清「不排除提告！」

王定宇：台積電早表達意願　並非臨時分散光環

王定宇：台積電早表達意願　並非臨時分散光環

一場沒有輸家的疫苗賽局

一場沒有輸家的疫苗賽局

關鍵字：

邱奕勝王金平千萬防疫物資郭台銘

讀者迴響

熱門新聞

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

嬤打疫苗！醫驚「心臟快不跳了」急勸：打完倒下去不知算誰的

打疫苗63死　醫嚇查CDC資料：從3頁、2頁、剩1頁

莫德納才第三　全球最多國家使用疫苗排行出爐

打完AZ隔天！長輩雙腿「冒出血斑」超詭異

快訊／今增107例本土病例！再增11死

桃園企業快篩！2.5萬移工71人陽性　PCR結果出爐

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

戰疫前線　背鍋的華航機師

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

張峰奇兒凌晨大哭「全住戶都聽見」

女看《厲陰宅3》突慘叫

左轉道直行不算違規？全因這條線

600枚硬幣「全泡漂白水」！慘況曝光

影／三級警戒滿月　直擊台北街景驚人對比

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面