義勇消防聯和總會捐桃園千萬購買防疫物資　幕後推手是郭董

▲邱奕勝(右)陪同王金平(左二)捐桃園千萬購防疫物資。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議長邱奕勝20日陪同前立法院長王金平，代表義勇消防聯和總會捐贈1,000萬防疫基金給市府，購買防疫物資，由市長鄭文燦受贈。邱奕勝說，他目前兼任桃園義消總隊長，王前院長是義消聯和總會總會長、而鴻海創辦人郭台銘是義消聯和總會總顧問，基於此一善因緣，促成公益捐贈，期居第一線的警義消兄弟，提升防疫保護力。

邱議長說，兼任桃園義消總隊長平時和許多警義消兄弟，相處共事，感受他們具有熱心助人、歡喜做甘願受的特質，如同他從政多年來，歡喜為民服務的信念。市長鄭文燦表示，為守護第一線人員安全，義勇消防聯和總會以實際行動捐贈市府1,000萬元，指定消防局及衛生局專用，保障第一線執勤人員。

鄭文燦另外也感謝義勇消防聯和總會總顧問郭台銘慷慨支持消防及防疫同仁，不只捐贈防疫資金，更與政府合作爭取國外疫苗，也相信台灣能度過防疫的困難及挑戰；而今日自美國抵台的疫苗也會陸續安排施打計畫，提升長者的保護力。

義勇消防聯和總會總會長王金平肯定市長親力親為的防疫作為並表示，疫情期間消防與義消人員頻繁出勤，任務具高度危險性，且各縣市防疫物資皆缺乏，在與總顧問郭台銘商議後，分別捐贈新北、台北及桃園市1,000萬元防疫資金，充實第一線執勤人員的防疫裝備，希望對於消防同仁冒險犯難的精神表達最高謝意。王金平表示，日後桃園市如仍有需求，郭台銘總顧問非常樂意再鼎力協助。

消防局長謝呂泉表示，中華民國義勇消防聯和總會及消防發展基金會捐贈桃園市政府1,000萬元預計分配予市府消防局及衛生局，採購品項包括Lucas自動心肺復甦機5台及相關防疫物資，包括全身防護衣、防水隔離衣、N95口罩、面罩、手套、鞋套、髮帽、醫療口罩及酒精等。

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