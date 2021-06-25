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桃園254家私幼面臨倒閉退場　視訊陳情議長盼7月微解封

▲桃園私幼面臨倒閉退場

▲議長邱奕勝關心幼兒教育，允諾全力協助桃園254家私幼疫期面臨經營危機。（圖／資料照／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

快撐不住了！三級防疫警戒管制一再延長，政府「停課不停班」政策，造成桃園市254家私立幼兒園「零收入」營運陷入困境，家長也因必須照料幼兒，形成經濟壓力及負擔，業者及家長苦不堪言。幼兒園業者25日以視訊方式，向議長邱奕勝陳情，期7月如疫情趨緩，也能適用微解禁，開放幼兒園收托。邱議長允諾全力協助解決。

桃園市幼兒福利協會理事長錢均權陳情指出，此次疫情不預期爆發，「停課不停班」措施，導致各私立幼兒園及其師生面臨前所未有的挑戰，對於私幼業者及家長而言，因幼兒自主強制居家不到園，家長必須請假在家照料，使得收入減少，絕大多數私幼均為「零收入」，預估近期內將會開始出現「倒閉退場」危機，造成群體失業困境，影響幼兒受教機會，形成嚴重社會問題。

幼兒福利協會於日前向全市254家私幼業者，發出「是否贊成7月1日起復課」的問卷調查，結果所有業者一面倒全部贊成，他們紛紛表示，「不要再停課了！會影響民生經濟」、並抱怨「園所沒收入，但每月房租、勞健保、員工薪資?龐大開銷一樣也少不了，再繼續停課真的無法再撐下去了」，他們希望紓困能再多一點補償，讓園所能撐下去。

私幼業者表示，在7月疫情趨緩若有微解禁的情況考量，讓幼兒園也能可以適用微解禁的方式開放幼兒園收托，減輕家長在照顧幼兒與經濟上的壓力與負擔。另外，業者也陳情，目前幼兒園停課不停班，教育部的紓困補助、仍屬杯水車薪，緩不濟急，請市府能考慮提高幼兒園紓困補助。而疫苗接種也請市府考量將教保服務人員在第七類接受疫苗接種人員中（優先）安排疫苗接種，始能早日避免或降低相互感染的風險

議長邱奕勝在了解私立幼兒園的陳情以後，希望市長鄭文燦及桃園市政府教育局，體恤疫情三級警戒期間，全市私立幼兒園的營運困境，除了教保服務員優先列入安排疫苗接種外，有關復課問題，如疫情趨緩、疫苗施打覆蓋率提高等各項條件下，能夠找到既能讓業者復課又能兼顧減輕家長負擔方式，讓業者不必坐困愁城，家長也能滿意的雙贏策略，將大幅減少因此可能所衍生的社會問題。

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