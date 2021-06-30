台南85歲以上長者施打率54.1%　德納疫苗施打滾動式向下調整施打

▲台南市長黃偉哲指出，莫德納疫苗市府會開放75歲以上施打，再視施打情況滾動式調整，且是由公所主動通知，而不是預約施打，疫苗施打量能足夠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，AZ疫苗施打率85歲以上長者是54.1％，75歲以上為31.3％，因為長者對AZ疫苗有疑慮，而莫德納疫苗市府會開放75歲以上施打，再視施打情況滾動式調整，且是由公所主動通知，而不是預約施打，疫苗施打量能足夠。

黃偉哲說，中央流行疫情指揮中心是開放65歲以上，但是因為各縣市65歲以上事實上到目前為止人口數跟疫苗數還是不成比例，就如同前一波中央流行疫情指揮中心開放75歲以上，但是因為疫苗數沒有那麼多，從85歲以上的開打，那85歲以上打過一輪，已經有一定程度了，接下來是75歲以上，我們現在是開放到75歲以上，之前中間還有一個80歲以上，現在是開放到75歲以上。

衛生局長許以霖指出，台南市85歲以上的施打率是54.1％，其實那個時候我們也調查了很多的醫院，因為那時候AZ好像很多長者有一些疑慮，所以那個時候85歲以上施打意願就沒那麼高，所以市府快速地調整開放到75歲，所以整個來講，75歲以上當然包含85歲，整個以上的施打率是31.3％，意思就是說我們7月1日到的莫德納疫苗，第一波來的是44800劑，我們75歲以上未打的68.7％，有86952人，意思是如果我們75歲以上的還有這麼多人在排隊，市府會以他們的意願為優先，先來施打，如果施打到一定程度，該施打的都施打，有意願施打的都施打完，市府會盡速調整再往下開放，所以這是一個動態的平衡，尤其是跟人數跟施打的意願都有關係。

黃偉哲說，一開始AZ如果是百分之百有意願施打，其實到目前可能剛開始還在打80歲，但是因為那個時候AZ有一些疑慮，所以大家的施打意願沒那麼高，所以才能快速地開放到75歲，他想這一波莫德納，大家的意願應該是比較高的，為了要保障我們長者在上一波還沒有打的86952人，原則上我們7月1日第1天開放的是從75歲以上來開放施打，如果2、3天，觀察一下，如果有意願施打的都施打了，會立刻往下調整，加速開放的條件。

許以霖局長說，除了原有的社區的施打站，37家衛生所，現在擴大為192家，之前是112家的合約醫療院所，是針對這些長者來打，市府更在假日也加開這些大中小型的接種站，能夠加速施打。另外，還有13家責任醫院也加入了，其實這種種的做法，就是讓我們的民眾、讓我們的長者更方便去施打，所以在社區的長者你就讓公所去通知你要如何處理，而不是很急著一家一家去打電話自己預約，不是這樣子，請接到公所的通知後看如何做法。

許以霖局長說，另外在專責醫院，可以到醫院的網路掛號系統或電話掛號，因為大家知道，這13家責任醫院都在人口比較多的區域，所以這一點是市府很平均的分配台南市民，希望整個台南市整個區都達到一定的覆蓋率，而不是只有某些區達到很好的覆蓋率，這樣對我們的防疫是沒有幫忙的，所以再次跟大家強調，大家齊步走，一起走到我們的終點。

黃偉哲市長說，大家可以看到，最近有一些地方採取所謂疫苗的預約，事實上這個狀況並沒有辦法改善，就是說一方面很多人要花費很多時間，從早上7時多一直到早上10時多，光是那個3小時坐在鍵盤前面一直想要登入，登入不了，那就知道事實上這個預約制度看似方便，實則不然。

黃偉哲說，目前為止採取的還是造冊，然後發通知單，那通知單通知你到哪一個診所，那如果你今天沒有登記到的話，你跟診所登記起來，疫苗到了他就會通知你來打，所以基本上剛剛提到，美國的莫德納疫苗是250萬劑，第一波是撥付106萬劑，我們拿到了4萬多劑，這部分我們會打完之後，第二波再撥的量能我們會拿到後再打，基本上這個部分是這樣子。

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