　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南85歲以上長者施打率54.1%　德納疫苗施打滾動式向下調整施打

▲台南市長黃偉哲指出，莫德納疫苗市府會開放75歲以上施打，再視施打情況滾動式調整，且是由公所主動通知，而不是預約施打，疫苗施打量能足夠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，莫德納疫苗市府會開放75歲以上施打，再視施打情況滾動式調整，且是由公所主動通知，而不是預約施打，疫苗施打量能足夠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，AZ疫苗施打率85歲以上長者是54.1％，75歲以上為31.3％，因為長者對AZ疫苗有疑慮，而莫德納疫苗市府會開放75歲以上施打，再視施打情況滾動式調整，且是由公所主動通知，而不是預約施打，疫苗施打量能足夠。

黃偉哲說，中央流行疫情指揮中心是開放65歲以上，但是因為各縣市65歲以上事實上到目前為止人口數跟疫苗數還是不成比例，就如同前一波中央流行疫情指揮中心開放75歲以上，但是因為疫苗數沒有那麼多，從85歲以上的開打，那85歲以上打過一輪，已經有一定程度了，接下來是75歲以上，我們現在是開放到75歲以上，之前中間還有一個80歲以上，現在是開放到75歲以上。

▲台南市長黃偉哲指出，莫德納疫苗市府會開放75歲以上施打，再視施打情況滾動式調整，且是由公所主動通知，而不是預約施打，疫苗施打量能足夠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，台南市85歲以上的施打率是54.1％，其實那個時候我們也調查了很多的醫院，因為那時候AZ好像很多長者有一些疑慮，所以那個時候85歲以上施打意願就沒那麼高，所以市府快速地調整開放到75歲，所以整個來講，75歲以上當然包含85歲，整個以上的施打率是31.3％，意思就是說我們7月1日到的莫德納疫苗，第一波來的是44800劑，我們75歲以上未打的68.7％，有86952人，意思是如果我們75歲以上的還有這麼多人在排隊，市府會以他們的意願為優先，先來施打，如果施打到一定程度，該施打的都施打，有意願施打的都施打完，市府會盡速調整再往下開放，所以這是一個動態的平衡，尤其是跟人數跟施打的意願都有關係。

黃偉哲說，一開始AZ如果是百分之百有意願施打，其實到目前可能剛開始還在打80歲，但是因為那個時候AZ有一些疑慮，所以大家的施打意願沒那麼高，所以才能快速地開放到75歲，他想這一波莫德納，大家的意願應該是比較高的，為了要保障我們長者在上一波還沒有打的86952人，原則上我們7月1日第1天開放的是從75歲以上來開放施打，如果2、3天，觀察一下，如果有意願施打的都施打了，會立刻往下調整，加速開放的條件。

許以霖局長說，除了原有的社區的施打站，37家衛生所，現在擴大為192家，之前是112家的合約醫療院所，是針對這些長者來打，市府更在假日也加開這些大中小型的接種站，能夠加速施打。另外，還有13家責任醫院也加入了，其實這種種的做法，就是讓我們的民眾、讓我們的長者更方便去施打，所以在社區的長者你就讓公所去通知你要如何處理，而不是很急著一家一家去打電話自己預約，不是這樣子，請接到公所的通知後看如何做法。

許以霖局長說，另外在專責醫院，可以到醫院的網路掛號系統或電話掛號，因為大家知道，這13家責任醫院都在人口比較多的區域，所以這一點是市府很平均的分配台南市民，希望整個台南市整個區都達到一定的覆蓋率，而不是只有某些區達到很好的覆蓋率，這樣對我們的防疫是沒有幫忙的，所以再次跟大家強調，大家齊步走，一起走到我們的終點。

▲台南市長黃偉哲指出，莫德納疫苗市府會開放75歲以上施打，再視施打情況滾動式調整，且是由公所主動通知，而不是預約施打，疫苗施打量能足夠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，大家可以看到，最近有一些地方採取所謂疫苗的預約，事實上這個狀況並沒有辦法改善，就是說一方面很多人要花費很多時間，從早上7時多一直到早上10時多，光是那個3小時坐在鍵盤前面一直想要登入，登入不了，那就知道事實上這個預約制度看似方便，實則不然。

黃偉哲說，目前為止採取的還是造冊，然後發通知單，那通知單通知你到哪一個診所，那如果你今天沒有登記到的話，你跟診所登記起來，疫苗到了他就會通知你來打，所以基本上剛剛提到，美國的莫德納疫苗是250萬劑，第一波是撥付106萬劑，我們拿到了4萬多劑，這部分我們會打完之後，第二波再撥的量能我們會拿到後再打，基本上這個部分是這樣子。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色

ET快訊
快訊／聯亞新冠疫苗今送件申請EUA　2大目標曝光
快訊／嘉義男打疫苗後猝死　家屬放棄急救
李婉鈺自爆最痛戀情　「昨天睡旁邊的人說跟妳分手好久」
陳時中成為「虛擬貨幣大師」網瘋傳！　內行揭手法：之前是郭董
永和女沒慢性病！　打完疫苗後猝死
打工族1萬元紓困已入帳人數曝　明起可到ATM直接領
北市耳鼻喉科醫染疫「曾替200人看診」！病患足跡公布　連4天
李婉鈺交往男星7年　突襲給驚喜卻見「床下劈腿鐵證」心冷分手
遭控隱匿疫情　柯文哲轟周玉蒄「狗尾巴」：讓人看了就討厭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園慈馨食物銀行　獲贈「愛心物資車」　

保育類藍腹鷳出沒嘉義市區　身長1米民眾驚嘆

機捷中壢段圍籬拆了「門面亂線」曝　邱奕勝：管線地下化

台日跨國友情戰勝疫情　黃偉哲代表台南與日本京都市跨海簽署交流協定

疫情期在家「自煮」防疫　台東推廚餘DIY變身果皮酵素

台東達仁6部落設置「自主防疫站」　縣府原民處團隊贈防疫物資

高雄12萬劑莫德納「75歲↑長者優先補打」　45接種站一次看

嘉義市疫情關懷出招！到宅訪視電話問安　線上課程增交流

台南85歲以上長者施打率54.1%　德納疫苗施打滾動式向下調整施打

刺網「實名制」7月1日上路　流失未依規定通報者最高罰15萬

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

桃園慈馨食物銀行　獲贈「愛心物資車」　

保育類藍腹鷳出沒嘉義市區　身長1米民眾驚嘆

機捷中壢段圍籬拆了「門面亂線」曝　邱奕勝：管線地下化

台日跨國友情戰勝疫情　黃偉哲代表台南與日本京都市跨海簽署交流協定

疫情期在家「自煮」防疫　台東推廚餘DIY變身果皮酵素

台東達仁6部落設置「自主防疫站」　縣府原民處團隊贈防疫物資

高雄12萬劑莫德納「75歲↑長者優先補打」　45接種站一次看

嘉義市疫情關懷出招！到宅訪視電話問安　線上課程增交流

台南85歲以上長者施打率54.1%　德納疫苗施打滾動式向下調整施打

刺網「實名制」7月1日上路　流失未依規定通報者最高罰15萬

夜市微解封措施「中央、地方周五討論！」　經部：比照市場人流管制

砰！蘆洲72歲男墜樓引巨響保全驚呆　當場死亡警尋嘸遺書

LINE貼文串也可以賺錢！全新「營利模式」符合2要點即可申請

北市未設籍預約疫苗「額度限制」　柯文哲：因為怕網軍攻擊網站

快訊／聯亞新冠疫苗今送件申請EUA　目標取得常規藥證、國際認證

貓奴每天打開包包都收到「貼心乾糧」　 2萬人被暖暈：怕你餓到

失業上網求職...一點「中獎500萬」！夫妻險遭詐75萬

台航賣出3,209張陽明股票獲利4.97億　旗下資產減租做公益

等2.5年...周杰倫香港開唱四度延期　主辦宣布：要申請金氏世界紀錄！

疫情改變飲食趨勢　好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

台南自撞電桿死亡車禍造成停電

紅單轉讓掰了！預售屋管理新制7/1上路

阿嬤低血糖跌坐安平警聞聲救苦

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

屏東拖吊委外7/1上路　小心荷包失血

嘉義縣2年絕育犬貓上萬隻　補助母犬貓每隻1千2

台南市交通局持續稽查白牌車

桃園火鍋店12人深夜開趴　　群聚照曝光網傻眼

台南中山路西華南街科技執法上路

1日起台南市21區衛生所停售口罩

曾接觸枋寮確診者與足跡重疊　台東16人PCR陰性

通知單為限　宜蘭7/2起長者打莫德納

慈惠醫專一口氣買「50箱屏東芒果」　籲力挺小農

台南市消防局捐血活動熱血救人

更多熱門

相關新聞

台南中山路西華南街科技執法上路

台南中山路西華南街科技執法上路

台南市中西區中山路、西華南街口，為全國首座智慧安全路口，利用智慧科技即時顯示違規車輛車號，達到警告違規用路人的目的，執行半年來交通違規件數大幅下降9成，為進一步保障用路人安全，從7月1日起將配合警方執行科技執法開罰，呼籲用路人遵守交通規則。

1日起台南市21區衛生所停售口罩

1日起台南市21區衛生所停售口罩

黃偉哲：疫苗列車開來請依序上車

黃偉哲：疫苗列車開來請依序上車

台南市議會恢復定期會可黨團協商

台南市議會恢復定期會可黨團協商

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

關鍵字：

台南德納疫苗施打滾動式

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

快訊／今增55例本土、5例死亡

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

勇者嘗鮮「香菜披薩」吐5字評價　萬人按讚

台中7歲柔道童　住院70天不治

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面