台南市議會何時恢復定期會？　郭信良：可黨團協商

▲台南市議會有3位議員呼籲恢復開議，且可用視訊質詢模式，對此郭信良議長回應，定期會順延是為了讓市府全心防疫，洃復定期會可黨團協商。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會30日有3位議員呼籲恢復開議，且可用視訊質詢模式，對此郭信良議長回應，定期會順延是為了讓市府全心防疫，難道是黃偉哲市長領導下的各項防疫措施做得不好，同黨議員都看不下去，迫不及待要加以監督？

郭信良議長指出，台南市議會向來都是超前部署，在向內政部了解以視訊開會之效力於法無據之後，為了彌補這個區塊，全國地方議會中，只有台南市議會在2020年7月即經大會通過，發布《因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情開議期間兼採視訊會議開會作業準則》，並已獲行政院同意備查。該準則明訂，如有議員（10人以內為限）依法須接受居家檢疫或隔離，無法親自出席會議時，可用遠距視訊方式參與會議。

郭信良議長表示，何時接續進行定期會，只要有黨團提出意見，可立刻進行黨團協商；而針對全面採視訊會議開會的相關會議規範草案也已擬定，只要大會通過，即可發布。但在相關程序未完備前，以視訊開會可說在法源上毫無依據，如果貿然施行，議員出席或表決結果是否具效力，恐生疑義。

此外，郭信良議長說明，台南市議會之所以順延定期會議程，主要是為了積極防疫，同時讓市府官員能全力應變新冠肺炎疫情變化，例如台南市在6月27日一口氣新增8例確診個案，正動員擴大篩檢，此時要求市長及官員被鎖在視訊另一端，接受市政總質詢，真的對防疫比較好嗎？難道是黃偉哲市長領導下的各項防疫措施做得不好，同黨議員都看不下去，迫不及待要加以監督？

郭信良議長強調，如果大多數議員認為有重大急迫議案，需要立即召開會議，可由黨團提出意見，經黨團協商來決定；如果僅是個別少數議員的看法，建議先在黨團內部得到共識，再向議會提出。

台南市議會原訂5月17日進行市政總詢，由於新冠肺炎疫情升溫，市議會17日當天表示，因市府要做很多防疫工作，每天到議會備詢恐忙不過來，因此決定延到5月28日再開定期會。後因行政院宣布延長全國三級警戒至7月12日，市議會也遵照指揮中心規定辦理，第五次定期會順延至7月12日，並表示後續再視情形決定復會日期。

至於是否於7月13日起恢復定期會，各界看法不一。台中市議會考量國內疫情尚未趨緩，一則避免群聚、二則讓市府有更充裕時間防疫，決定8月3日重啟這次定期會未完的議程。外界詢問台南市是否繼續順延議會定期會，對此，台南市政府發言人田玲瑚表示，市府感謝台南市議會支持防疫工作，暫停議會定期會，讓市府官員可全心全意應對快速變化的疫情發展。不過，台南疫情在全體市民努力配合下，一直屬於低風險區，並獲得妥善控制。7月12日之後，一旦中央流行疫情指揮中心發布疫情穩定消息，或順利解除三級警戒，各項市政推動皆應回復正軌，台南市政府支持儘速恢復定期會。

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