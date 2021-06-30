快速應變台南安南群聚案　黃偉哲：疫苗列車陸續開來請依序上車

▲台南市長黃偉哲指出，疫苗列車陸續開來，市民朋友請請依序施打。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府30日舉行一級指揮中心防疫會議，就7月1日即將送抵的莫德納疫苗、安南家庭群聚案和殘劑等防疫問題做滾動式檢討，視訊與會的成大柯乃熒教授認為，台南市處理安南家庭群聚案節奏非常快速，包括精準疫調和擴大篩檢等相關應變都很好，市府感謝成大團隊全力支援篩檢，盼這次合作經驗能當未來借鏡。

黃偉哲市長表示，之前撥配得到的疫苗，台南施打率都超過百分之百，１日送抵各縣市的莫德納疫苗施打將是各界矚目焦點，台南市對於「殘劑開放」秉持公平正義原則，不該因殘劑可能衍生的疑慮又造成另一波不愉快，台南市若有殘劑一定都是給符合注射資格的人來施打，「疫苗列車陸續開來，請大家依序上車」。

柯乃熒教授對此也呼應指出，黃偉哲市長關於殘劑的公平正義相關聲明很重要，若堅守，相信對市民是一種保障及解決殘劑亂象，這點謝謝市長的堅持。

衛生局長許以霖說明，截至6月30日上午7時為止，台南市共分配獲得AZ疫苗130700劑，累計施打139085劑，施打率為106％；循序漸進以年齡層來施打疫苗，1日開始開放75歲以上施打，會依照實際施打情況，只要這一階段年齡層大致施打，就會立刻往下一個年齡層開放。

黃偉哲指出，接下來的七月份及八月份，都會有大量的疫苗到達，所以其實施打名單是一直往下延伸的，目前為止，全台的疫苗覆蓋率已近百分之十，很快會往上增加，屆時年輕的朋友以及五十歲以上的民眾也有機會施打，與其大家都去爭疫苗殘劑，不如趕緊增加疫苗覆蓋率，讓疫苗列車一直往前開，相信是更好的做法。

台南市政府強調，隨著疫情警戒時間拉長，人民難免對防疫鬆懈，請防疫第一線的工作人員，務必要不厭其煩持續宣導戴口罩和保持社交距離等自身防疫措施。

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