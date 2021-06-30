不賣口罩了　7月1日起台南市21區衛生所停售

▲基於口罩販售據點很多，台南市21區衛生所7月1日起停售口罩，但保留16區衛生所續賣口售以服務偏鄉民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來國內口罩產能已大幅提升，各藥局、超商（市）、藥妝等通路門市，都廣設販售據點，民眾購買口罩多元且更為便利，中西、東區、南區、北區、安平、安南、永康…等21區衛生所配合中央流行疫情指揮中心政策，自7月1日起停售實名制口罩。

衛生局指出，2020年初為方便民眾買口罩，台南市衛生所加入口罩販賣行列，2月6日南化、龍崎區衛生所首發販賣口罩，而後全市衛生所全體加入販售口罩點，起初口罩尚未大量投產時，民眾買口罩都要排隊等候，甚至要發號碼牌，衛生所人員犧牲假日加班販賣口罩，在整體防疫上盡心盡力，服務廣大鄉親。

台南市為服務偏區市民，仍保留七股、下營、山上、北門、左鎮、玉井、白河、安定、西港、官田、東山、南化、柳營、將軍、麻豆、龍崎共16區衛生所持續販賣口罩；衛生局提醒市民朋友們，因前述16區衛生所承接疫苗接種及社區廣篩設站多項業務，該16區衛生所得彈性調整口罩販售時段，請民眾事先洽詢前述16區衛生所官網公告口罩販售時間，再前往購買口罩，以免向偶造成不便。

值此疫情期間，黃偉哲市長提醒市民朋友，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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