台南中山路、西華南街路口　7月1日科技執法上路

▲台南市中西區中山路、西華南街口，從7月1日起將配合警方執行科技執法開罰，呼籲用路人遵守交通規則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區中山路、西華南街口，為全國首座智慧安全路口，利用智慧科技即時顯示違規車輛車號，達到警告違規用路人的目的，執行半年來交通違規件數大幅下降9成，為進一步保障用路人安全，從7月1日起將配合警方執行科技執法開罰，呼籲用路人遵守交通規則。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視行人交通安全議題，交通局經由大數據挑選人潮聚集、違規行為嚴重的中山路西華南街口試辦智慧安全路口，藉由AI影像辨識即時偵測中山路雙向機車逆行、汽機車闖紅燈及跨越停止線等違規行為，並以LED資訊可變標誌（CMS）即時顯示違規車輛車牌號碼。

經統計啟用6個月來，發現機車闖紅燈、逆向行駛等違規行為，從去年啟用前平均每天124件、129件，大幅下降至每天8件、15件，下降比率分別為94％、88％，顯示智慧安全路口的即時警告方式已有明顯效果。

交通局長王銘德指出，為進一步維護人車通行安全，從7月1日將針對機車逆行、汽機車闖紅燈等行為移請警察局實施科技執法。

交通局強調，科技執法取締交通違規目的不在開單，而是希望遏止違規與事故，並維持路口通行安全，呼籲用路人應該遵守道路交通規範，不要心存僥倖傷了荷包。

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