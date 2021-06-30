她曝1神招「芒果滾動式去皮」3秒驚呆　療癒8千人：終於會切了

▲網傳枋山芒果有變種病毒，是假的！（圖／記者戴若涵攝）



網搜小組／劉維榛報導

屏東枋山鄉盛產愛文芒果，不料因Delta變種病毒侵襲，引發退訂潮。對此，一名女網友拍下切芒果的療癒片，希望大家「吃起來，一起幫助果農」，她獨特的滾動式刀法曝光後，果真引發近8千人朝聖，紛紛自嘲「終於知道怎麼切芒果了！」

「芒果沒有肺炎的病毒啦！」一名女網友在《爆廢公社二館》力挺表示，屏東枋山芒果產量大，價格便宜，不吃才傻傻，接著分享神級切芒果的方法，讓原PO自豪直呼，「（過程）完全不滴湯，又可以大口大口吃的很舒服。」

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影片可見，切芒果前，先在表面中間「找出一條線」，就可避免切到籽，另一半也抓1至1.4公分再下刀，「依照品種不同，籽的厚度也須自己拿捏，多切幾次就會切得很精準。」

第二步驟「切成船舟的形狀」，初學者可切5至6舟來練習，第三步驟也就是關切，原PO表示，刀與砧板先平行，兩者盡量貼合，下刀慢慢往前推，兩手呈現滾動式切法，下秒果肉、果皮就可成功分離。

▲原PO還貼心附步驟，3秒就去皮！（圖／翻攝爆廢公社二館）



療癒影片曝光後，引發近8千人網友讚嘆，突然解鎖成就了，「好刀法學起來」、「好厲害，之前都先把皮削完、然後再切果肉又會滑，很怕削到手，所以不愛削芒果，看完你削後，覺得自己好笨喔」、「看完這個我終於知道怎麼切芒果了」、「用紅酒杯整片片下來，一顆不用一分鐘」、「這種芒果最好吃，有人削皮更好吃」。