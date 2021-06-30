經濟弱勢學童午餐券提高至70元　嘉市3056名學童受惠

▲嘉市經濟弱勢學童午餐券提高至70元 （圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應物價上漲及疫情嚴峻，為持續照顧經濟弱勢學生，嘉義市政府於今年7月5日開始，將原有午餐券金額由每餐50元調整至每餐70元，透過提高午餐券金額讓學生的選擇更加多元化。

學校午餐一直是嘉義市市長黃敏惠推動教育政策的重要目標之一，自民國100年開始，嘉義市已經是台灣第一個全面自設午餐廚房、自辦學童午餐的城市。

黃敏惠表示，暑假即將來臨，如何讓弱勢家庭的孩子在這期間也能均衡營養用餐是當務之急，她責成教育處評估因應物價狀況，提高暑假的午餐金額，雖然會增加約新臺幣230萬元的支出，但為照顧經濟弱勢學童，讓孩子能安心上學，都是值得的。目前預估約有3056名學童受惠，市府透過資源的挹注，讓嘉義市的學童們都能幸福用餐，營造一個無後顧之憂、快樂學習的環境。

教育處處長林立生表示，凡就讀嘉義市國民中小學，領有低收入戶、中低收入戶證明者以及家庭突發因素無力支付午餐費、經導師家庭訪視認定家庭經濟困難者，都可向學校提出申請。除此之外，學生未來在暑假期間，無論是否到校，都有午餐補助，只要未到校學生持午餐券至學校附近合作商家即可兌換餐食，讓孩子在暑假期間午餐不中斷。

穿上就有好身材！「塑崩褲」下殺2.5折 運動、秀美腿都滿分