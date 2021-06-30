　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

經濟弱勢學童午餐券提高至70元　嘉市3056名學童受惠

▲嘉市經濟弱勢學童午餐券提高至70元 （圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市經濟弱勢學童午餐券提高至70元 （圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應物價上漲及疫情嚴峻，為持續照顧經濟弱勢學生，嘉義市政府於今年7月5日開始，將原有午餐券金額由每餐50元調整至每餐70元，透過提高午餐券金額讓學生的選擇更加多元化。

▲嘉市經濟弱勢學童午餐券提高至70元 （圖／嘉義市政府提供）

學校午餐一直是嘉義市市長黃敏惠推動教育政策的重要目標之一，自民國100年開始，嘉義市已經是台灣第一個全面自設午餐廚房、自辦學童午餐的城市。

黃敏惠表示，暑假即將來臨，如何讓弱勢家庭的孩子在這期間也能均衡營養用餐是當務之急，她責成教育處評估因應物價狀況，提高暑假的午餐金額，雖然會增加約新臺幣230萬元的支出，但為照顧經濟弱勢學童，讓孩子能安心上學，都是值得的。目前預估約有3056名學童受惠，市府透過資源的挹注，讓嘉義市的學童們都能幸福用餐，營造一個無後顧之憂、快樂學習的環境。

▲嘉市經濟弱勢學童午餐券提高至70元 （圖／嘉義市政府提供）

教育處處長林立生表示，凡就讀嘉義市國民中小學，領有低收入戶、中低收入戶證明者以及家庭突發因素無力支付午餐費、經導師家庭訪視認定家庭經濟困難者，都可向學校提出申請。除此之外，學生未來在暑假期間，無論是否到校，都有午餐補助，只要未到校學生持午餐券至學校附近合作商家即可兌換餐食，讓孩子在暑假期間午餐不中斷。

穿上就有好身材！「塑崩褲」下殺2.5折　運動、秀美腿都滿分

ET快訊
LIVE／新北＋23「三重湯城群聚、大遠百櫃姐染疫」　侯友宜
慈濟買BNT成立專案！　陳時中：相信會有滿意成果
鄉民狂喊「疫情穩到不行」712能解封？　陳時中回應了
卡民間疫苗夾蔡、蘇中間？　陳時中曝「唯一為難點」
北市「微解封」恐引新一波疫情？　陳時中回應了
快訊／3歲童與母雙雙確診　家人是京元電染疫員工
憂疫苗劑數不足！第二劑恐無法如期施打　陳時中：先廣再強
高雄某大樓5確診在不同樓層！整棟住戶隔離惹議　 陳時中「兩難
免費打疫苗還送錢！她曝「赴美接種過程」　住家附近有50↑地點
第三批莫德納效期至明年1/6　陳時中：往更多對象群開放
老夫妻不識字「捐100萬積蓄」！　孫子代寫信給侯友宜：幫助需
北市快超過新北！高雄+2、屏東+1　1圖看全台確診數
高雄某大樓有5人確診！　陳時中：有群聚擔憂
快訊／屏東Delta群聚擴大！　白牌司機共餐者確診
指揮中心、農委會制定最新「市場指引」！　再祭6大重點降低疫情
快訊／第三批自購莫德納41萬劑　下午4時40分抵台
今增55例本土「新北23例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／今增55例本土　5例死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南中山路、西華南街路口　7月1日科技執法上路

全台首例！巨口鯊誤入刺網遭困　花蓮漁船剪網助脫困受表揚

不賣口罩了　7月1日起台南市21區衛生所停售

爭取前瞻經費1億6千萬！花蓮整體規畫治水　徹底解決水患

企業捐21台HFNC　分贈嘉義、屏東及基隆

經濟弱勢學童午餐券提高至70元　嘉市3056名學童受惠

停課不停學　嘉義縣科學教育中心推線上天文節目

慈惠醫專一口氣買「50箱屏東芒果」　籲力挺小農「用新台幣下架」

快速應變台南安南群聚案　黃偉哲：疫苗列車陸續開來請依序上車

台南市議會何時恢復定期會？　郭信良：可黨團協商

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

台南中山路、西華南街路口　7月1日科技執法上路

全台首例！巨口鯊誤入刺網遭困　花蓮漁船剪網助脫困受表揚

不賣口罩了　7月1日起台南市21區衛生所停售

爭取前瞻經費1億6千萬！花蓮整體規畫治水　徹底解決水患

企業捐21台HFNC　分贈嘉義、屏東及基隆

經濟弱勢學童午餐券提高至70元　嘉市3056名學童受惠

停課不停學　嘉義縣科學教育中心推線上天文節目

慈惠醫專一口氣買「50箱屏東芒果」　籲力挺小農「用新台幣下架」

快速應變台南安南群聚案　黃偉哲：疫苗列車陸續開來請依序上車

台南市議會何時恢復定期會？　郭信良：可黨團協商

7／12餐廳有望恢復內用？陳時中曝「指引方向」：考慮有限度開放

台南中山路、西華南街路口　7月1日科技執法上路

對第一劑疫苗過敏！第二劑欲打不同廠牌遭拒　陳時中：會再統一規定

網紅CEO帛琉旅遊喊卡「不排除改去美國」　增肉9公斤...驚人身材曝光

《爸爸》8歲嗯哼「暴風抽高」！直逼166cm霍思燕肩膀　機場近照曝

台中殘劑公告出包　候補No.1變成No.266 市府澄清：誤植測試版

2港男臉書揚言「血洗警署！」　警緊攔截1.5公斤黑火藥

嫩煎厚切鮭魚超欠吃！台中平價義式料理　黃金脆皮雞腿排香酥Ｑ彈

防Delta病毒入侵　民眾黨團籲：入境普篩＋PCR

黎榮章／抗疫路上　府院「蘇途同歸」？

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

地方熱門新聞

台南自撞電桿死亡車禍造成停電

阿嬤低血糖跌坐安平警聞聲救苦

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

紅單轉讓掰了！預售屋管理新制7/1上路

嘉義縣2年絕育犬貓上萬隻　補助母犬貓每隻1千2

台南市交通局持續稽查白牌車

曾接觸枋寮確診者與足跡重疊　台東16人PCR陰性

桃園火鍋店12人深夜開趴　　群聚照曝光網傻眼

台南市消防局捐血活動熱血救人

屏東拖吊委外7/1上路　小心荷包失血

防疫宅在家壓力大 「Good and New」聊出好心情

南警將「精準執法」取締超速！

全裸妹穿「警察男友制服」爆乳照曝光

通知單為限　宜蘭7/2起長者打莫德納

更多熱門

相關新聞

王道銀行影響力貸款　借錢免手續費再減2%利率

王道銀行影響力貸款　借錢免手續費再減2%利率

以線上為主要通路的王道銀行去年底推出「影響力專案」，號召消費者參與「影響力存款」，並以專款專用的方式提供公益合作機構聘僱的經濟弱勢員工或輔導個案優惠貸款。今年王道銀行更進一步將「影響力貸款」適用對象擴及中低收入族群。

全台停課2週「每日影響350公噸營養午餐食材」

全台停課2週「每日影響350公噸營養午餐食材」

高雄近百小學生過敏起疹…飯後水果害的

高雄近百小學生過敏起疹…飯後水果害的

高市國小午餐玉米炒蛋「蟑螂爬出」　校方急換菜

高市國小午餐玉米炒蛋「蟑螂爬出」　校方急換菜

民團推學校供餐法　范雲盼下個母親節通過

民團推學校供餐法　范雲盼下個母親節通過

關鍵字：

經濟弱勢營養午餐

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

快訊／今增55例本土、5例死亡

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

台中7歲柔道童　住院70天不治

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

她被老闆性侵　自尊心縫起她的嘴

鳳梨直播捕獲「史詩級天王大咖」加入！他嚇到道歉

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面