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全台停課2週！農糧署估算「每日影響350公噸營養午餐食材」　

▲▼台北市西松國小小學生營養午餐用餐情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲小學生營養午餐用餐畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

應國內疫情警戒升級，自5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課。農糧署表示，全台學生數約186萬人，蔬菜量估計一天影響350公噸。

原本雙北停課，每天影響47萬名學童，約70公噸營養午餐食材供應，農糧署副署長莊茂祥受訪表示，生產端主要供應地都在雙北，全台停課後的數字不會差很多。農糧署進一步說明，全台學生數186萬人，蔬菜量估計一天有350公噸受到影響。

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農糧署指出，為協助平穩農產品供銷，透過產地生產調節、市場拍賣、通路促銷等措施協助農民銷售既有之契作數量外，並輔導產地農民團體開發蔬菜箱宅配新通路，擴大行銷量能，並將持續蒐集需轉供農友資料及數量，協助農民送至設有產銷履歷及有機蔬果專區的批發市場，及輔導具既有通路之農民團體增加採購。

農糧署評估根莖類、瓜果類及花菜類等蔬菜因可儲藏或延後採收，受影響較小，短期葉菜類則因採收期較短，受影響較大。其中有機蔬菜部分透過台北農產運銷公司及新北市果菜運銷公司與產地農民契作，以雙北來看，每週數量合計約41公噸，為確保農民權益，已請該2家公司務必依契作規範數量及價格正常收貨，並在不影響市場秩序之前提下，轉供超市通路或直接贈送弱勢團體及慈善機構使用。

▲▼台北市西松國小小學生營養午餐用餐情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲農糧署表示，全台學生數約186萬人，蔬菜量估計一天影響350公噸。（圖／記者湯興漢攝）

農糧署強調，後續將依產地供貨需求透過多元管道協助，並與縣市政府共同合作協助供貨農民供應至拍賣市場或既有超市通路，加強採購量，同時輔導農民或農民團體之有機及產銷履歷蔬菜轉供應國軍、量販業者，或以蔬菜箱方式宅配銷售，全力確保農民收益。

另外，農糧署指出，今台北果菜市場蔬菜交易量1,950公噸，較休市前（16日）1,421公噸，增加529公噸，增幅37.2%；平均每公斤交易價格26.5元，較休市前33.7元，下跌7.2元，跌幅21.4%。價格下跌主要是因昨（17日）休市，且產地蔬菜採收供應充裕，市場到貨量增所致，今日價格已近上週平均價格24.4元，趨於平穩。

農糧署表示，近期天氣穩定，蔬菜生產供應充裕，已訂定果菜（花卉）批發市場、集貨場防疫安全指引，並函請各縣市政府及四大農民團體督導轄屬落實相關防疫工作；另透過加強市場預約交易作業、強化從產地直送超市或團膳中心等大消費戶及宅配直送等措施，因應疫情期間民眾消費需求，請消費者放心。

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