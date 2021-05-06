民團力推「學校供餐法」專法　范雲盼明年母親節前通過

▲大享食育協會、民進黨立委范雲召開「給親子最好的母親節禮物，催生學校供餐專法」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

為保障學生飲食營養與校園食安，多個民間團體6日推出台灣首部民間版「學校供餐法」專法，明定中央主管機關應設置學校供餐委員會，並要求學校應設置專職營養師辦理學校供餐業務，並且將「行政警察權」入法，以保障校園食安與學生飲食營養。

大享食育協會6日上午於立法院召開「給親子最好的母親節禮物，催生學校供餐專法」記者會，並邀集民進黨立委范雲、台灣民眾黨立委蔡壁如，以及多個民間團體共同參與。

大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，「學校供餐法」是全台首部站在親子角度為出發點，規範專業人力、食材供給及財務制度的專法，希望透過中央層級的法源，解決學校供餐一國多制的亂象。

台北律師公會公益事務委員會委員謝孟羽說明，根據草案的七大亮點，包括擴大學校推廣飲食教育從幼兒園一路到高中，明定學校供餐方式以鄰近學校的中央廚房或團膳廠商供應，不受行政區域劃分限制。

此外，草案中也規定，中央主管機關應設置學校供餐委員會，明定供餐費用，補助要因地制宜，要求學校應設置專職營養師辦理學校供餐業務，學校廚工人數與供餐人數之配置比例不得低於1：100，並且將「行政警察權」入法，以強化監督量能。

台北市國中學生家長會聯合會總會長宋全娟則建議，除了增加專業的營養人員外，營養午餐的用餐時間也應拉長，並增加營養午餐容器的美感與實用性，讓午餐更美味。

范雲表示，很榮幸在今年的母親節前夕，可以支持由民間平台推出的民間版「學校供餐法」立法， 她樂見民間團體結合家長到專業的力量，希望在立法院推動專法，並且可以一次到位。

范雲也說，她非常支持大家的理念，未來也會鼓勵其他立委共同簽署，近一步把好的訴求在立法院落實，希望立法院能夠儘速排審，並在明年的母親節前完成立法，因為守護好孩童的健康，就是送給全台母親最好的母親節禮物。