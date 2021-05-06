　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民團力推「學校供餐法」專法　范雲盼明年母親節前通過

▲▼大享食育協會、民進黨立委范雲6日於立法院召開「給親子最好的母親節禮物，催生學校供餐專法」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲大享食育協會、民進黨立委范雲召開「給親子最好的母親節禮物，催生學校供餐專法」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

為保障學生飲食營養與校園食安，多個民間團體6日推出台灣首部民間版「學校供餐法」專法，明定中央主管機關應設置學校供餐委員會，並要求學校應設置專職營養師辦理學校供餐業務，並且將「行政警察權」入法，以保障校園食安與學生飲食營養。

大享食育協會6日上午於立法院召開「給親子最好的母親節禮物，催生學校供餐專法」記者會，並邀集民進黨立委范雲、台灣民眾黨立委蔡壁如，以及多個民間團體共同參與。

大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，「學校供餐法」是全台首部站在親子角度為出發點，規範專業人力、食材供給及財務制度的專法，希望透過中央層級的法源，解決學校供餐一國多制的亂象。

台北律師公會公益事務委員會委員謝孟羽說明，根據草案的七大亮點，包括擴大學校推廣飲食教育從幼兒園一路到高中，明定學校供餐方式以鄰近學校的中央廚房或團膳廠商供應，不受行政區域劃分限制。

此外，草案中也規定，中央主管機關應設置學校供餐委員會，明定供餐費用，補助要因地制宜，要求學校應設置專職營養師辦理學校供餐業務，學校廚工人數與供餐人數之配置比例不得低於1：100，並且將「行政警察權」入法，以強化監督量能。

台北市國中學生家長會聯合會總會長宋全娟則建議，除了增加專業的營養人員外，營養午餐的用餐時間也應拉長，並增加營養午餐容器的美感與實用性，讓午餐更美味。

范雲表示，很榮幸在今年的母親節前夕，可以支持由民間平台推出的民間版「學校供餐法」立法， 她樂見民間團體結合家長到專業的力量，希望在立法院推動專法，並且可以一次到位。

范雲也說，她非常支持大家的理念，未來也會鼓勵其他立委共同簽署，近一步把好的訴求在立法院落實，希望立法院能夠儘速排審，並在明年的母親節前完成立法，因為守護好孩童的健康，就是送給全台母親最好的母親節禮物。

ET快訊
王彩樺與正妹女兒首同台！　「嘴對嘴」親親
快訊／34歲男返台居家檢疫　陳屍家中
許孟哲老婆綠島解放高衩泳裝！　辣露蜜桃臀
網傳錄音檔「蘆洲國小、湧蓮寺」有確診　指揮中心回應了
電子股見綠就買「2週虧44萬」！　全場喊賣掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

下修北市公有場館容留人數　黃珊珊提4點措施：加強稽查八大類場所

LIVE／大型活動取消？北市臨時疫情記者會　黃珊珊親上火線回應

信奇、阿古可結婚了！台灣澳門跨國同婚勝訴　法院判戶政須准登記

批鄭文燦處心積慮卸責諾富特案　民眾黨：綠色執政甩鍋保證

司法院修《少年事件處理法》　18歲後要為自己行為負責

民團力推「學校供餐法」專法　范雲盼明年母親節前通過

NCC研擬新版「數位通訊傳播法」針對網路平台監理、問責

蘇巧慧提修《公投法》挨轟沒收公投　葉元之諷「巧慧救父2.0」

國民黨批三接外推是「摸頭」　行政院：這說法侮辱環團

蘇巧慧修法遭批做孝女　行政院發聲：社會不容許公投有死人連署

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

下修北市公有場館容留人數　黃珊珊提4點措施：加強稽查八大類場所

LIVE／大型活動取消？北市臨時疫情記者會　黃珊珊親上火線回應

信奇、阿古可結婚了！台灣澳門跨國同婚勝訴　法院判戶政須准登記

批鄭文燦處心積慮卸責諾富特案　民眾黨：綠色執政甩鍋保證

司法院修《少年事件處理法》　18歲後要為自己行為負責

民團力推「學校供餐法」專法　范雲盼明年母親節前通過

NCC研擬新版「數位通訊傳播法」針對網路平台監理、問責

蘇巧慧提修《公投法》挨轟沒收公投　葉元之諷「巧慧救父2.0」

國民黨批三接外推是「摸頭」　行政院：這說法侮辱環團

蘇巧慧修法遭批做孝女　行政院發聲：社會不容許公投有死人連署

學生聲援南鐵拒遷戶黃秋香　「圍交通部砸雞蛋」遭警壓制！

龜山島龜首又崩塌　「塵砂揚起」遊客驚呼：值回票價

超商深夜傳女子嚎哭！高雄警20分內讓她笑著大喊：Amazing

減少攻擊性字眼！推特推「推文警告功能」　不適內容減少11%

倉儲小開台南租豪宅種大麻　「水耕法」分區培植好專業

台灣滴滴打車遭爆屬陸資「事涉國安」　女老闆變沒事了

龍象大戰二回目　味全經典條紋球衣出賽、抽王維中親穿球衣

Chromebook首季成長275％　惠普銷量逾436萬台奪冠

8年級夫妻檔賣場劫標轉賣當假房東　落網求情「別收押我」

下修北市公有場館容留人數　黃珊珊提4點措施：加強稽查八大類場所

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

政治熱門新聞

連長找男女士官狂歡　嗨玩脫衣脫到「剩內褲」

黃暐瀚喪母缺席錄影　郭子乾直播節目開罵肇事者

中一中學生私訊致歉　顏寬恒「高EQ回應」

林昶佐「裸上身」打疫苗　杜汶澤大讚：身材不錯

成功國宅染疫　柯再轟中央：訊息應公開

一圓媽媽夢！政院拍板　「未滿45歲不孕夫妻」擴大試管嬰兒補助

快訊／蔡英文為黑道入黨案道歉了　下令林錫耀落實排黑條款

即／黃暐瀚FB悲痛發聲：「不痛了，媽媽」

行政院再投100億救生育率　7／1實施免費產檢14次、產檢假增為7天

法院文件曝光　國民黨驚：黑道也能當國策顧問？

國宅爆確診！柯文哲怒轟衛福部　侯友宜：應第一時間告知

國民黨主席724改選　韓國瑜幕僚笑民進黨

台鐵工會嗆「全面備戰」　政院：持續溝通

政院修法　育嬰留停可領8成薪、父母可同時申請

更多熱門

相關新聞

修公投法遭嗆做孝女　蘇巧慧回擊：杜絕造假剛好打到國民黨痛處

修公投法遭嗆做孝女　蘇巧慧回擊：杜絕造假剛好打到國民黨痛處

民進黨立委蘇巧慧等人近日提出《公民投票法》修法，增訂連署人名冊除應親自簽名或蓋章外，也應填具基本資料及貼附國民身分證影本，以確定連署人身分等，卻遭到國民黨團總召費鴻泰嗆聲「在家做孝女就好」。對此，蘇巧慧6日受訪時表示，只有不認真、故意斷章取義可以說明國民黨的心態。

鼓勵保險業投資公共建設　金管會估增百億資金

鼓勵保險業投資公共建設　金管會估增百億資金

防疫為重！　謝長廷不返台備詢

防疫為重！　謝長廷不返台備詢

《跟蹤騷擾防制法》跟騷定義限性別、預防性羈押爭議大

《跟蹤騷擾防制法》跟騷定義限性別、預防性羈押爭議大

立院審私校退場條例　高教工會籲別打假球

立院審私校退場條例　高教工會籲別打假球

關鍵字：

學童營養午餐學校供餐法范雲立法院

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

保姆帶娃穿豹紋短裙　伊能靜遭網友情勒解答！

被笑飛機場！愛莉莎莎曬片反擊：我木蘭飛彈

快訊／田亞霍秘婚要當爸了！

邵庭遭退學→年收2.2億電商社長

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面