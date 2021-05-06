午餐玉米炒蛋「蟑螂爬出」！高市豪宅區學童嚇到　校方急換菜

▲高雄市某間國小營養午餐疑似出現蟑螂，家長在群組向校方反應 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一間位於豪宅區附近的國小，傳出有學生在領營養午餐時，疑似見到有活體蟑螂跳出，校方回應當天雖然沒有發現蟑螂活體，不過隨即已經更換菜色以及餐桶，同時日後會持續嚴格監督廠商的衛生品管。

根據校方說法，5日中午左右，有一班的兩位同學到會客室報告，班級的餐桶內有出現活體蟑螂，接獲消息後，學校的午餐執秘立即前往教室查看，經導師與學生口述，在盛飯的過程中，一名女同學看見活體蟑螂從玉米炒蛋餐桶爬出，導師位於餐桶附近，立即查看要抓活體，但並未發現，餐桶附近也沒有找到任何活體。

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校方當下將餐桶拿至會客室再檢查是否有其他活體，仍沒有找到，隨即更換新的餐桶以及玉米炒蛋備品到班級中供學生食用。校方並會持續嚴格監督廠商的衛生品管，建立緊急應變機制。

▲群組對話內容，校方回應。（圖／民眾提供）

而營養午餐的廠商表示，會出現蟑螂活體，根據以往例經驗，可能是餐台或餐具有不潔的情形。不過由於當下資訊量不足，無法判定是教室餐台或廠商餐具，同時允諾日後除加強餐桶清潔外，也會請送餐人員留意餐台整潔。





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