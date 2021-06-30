台中殘劑預約網頁有Bug！名單驚見市民「重複預約成功」

▲讀者發現，有人重複預約成功。（圖／讀者提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站29日報導《「針」的萬中選一！中市AZ殘劑打到機率曝光…結果讓人傻眼》，台中市「COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」29日9點開放預約，開放後即湧入大量連線，導致系統超載大當機，統計截至下午4時為止，點擊人次超過270萬、1萬8000人完成登記。就有讀者發現，名單中居然有人重複預約成功。

有讀者提供預約網頁名單，說他登記的時候，因為網頁太Lag，重新整理第3次才預約成功。但在查詢結果時，意外發現自己的名字居然出現3次，仔細一看身分證後3碼才發現，另外2個只是和他名字相像的人。不過，另一位同名的網友似乎重複預約到2次，意外發現網站有Bug。

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據悉，開放預約統計截至29日下午5時結束為止，點擊人次超過300萬，同時間操作申請頁面「破萬人」，是史上頭一遭。不過要注意的是，並不是登記成功就能打殘劑，還要等公告名單、簡訊通知、並在通知時30分鐘內到場，才有機會接種。

市府表示，晚間7點半將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告於網站，並簡訊通知排序較前面有可能被安排施打的民眾留意；30日（施打當日）各站點指揮官將依現場實際進度及殘劑數量按序位電話聯絡通知民眾施打，網站上也會公告每日殘劑的施打名單。